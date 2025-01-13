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Posted 13 января, 18:38

Published 13 января, 18:38

Modified 13 января, 18:40

Updated 13 января, 18:40

Бесплатный лимфодренаж появился в Башкирии

Бесплатный лимфодренаж появился в Башкирии

13 января 2025, 18:38
Фото: 1MI.
«Массаж» на ухабистой дороге Янаул-Татышлы возмутил жителей Башкирии, сообщают в понедельник, 13 января, очевидцы в соцсетях.

В социальных сетях набирает популярность видео, где автомобиль буквально «скачет» по ямам и ухабам на дороге Янаул-Татышлы. Автор ролика иронично подписал его: «Бесплатный лимфодренажный массаж». Видео быстро стало вирусным, вызвав волну возмущения среди автомобилистов.

— Кто понял — тот понял. Это жесть. Мы на яме чуть дно машины там не оставили. Спасибо, — пишет автор ролика, явно недовольный состоянием дорожного полотна.
Видео: БашДТП

Комментаторы под видео не остались в стороне, делясь своими впечатлениями от поездок по этой дороге.

— С Татышлинской дороги сразу въезжая в Янаульский район дороги совсем ужасные, — пишет Зиля.
— Дорога для прокачки амортизаторов, — комментирует Данила.

Стоит отметить, что по данным источников на данном участке дороги в 2025 году запланированы ремонтные работы.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии не справившись с управлением, водитель внушительной иномарки спровоцировал трагическое ДТП.

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