Бесплатный лимфодренаж появился в Башкирии

В социальных сетях набирает популярность видео, где автомобиль буквально «скачет» по ямам и ухабам на дороге Янаул-Татышлы. Автор ролика иронично подписал его: «Бесплатный лимфодренажный массаж». Видео быстро стало вирусным, вызвав волну возмущения среди автомобилистов.