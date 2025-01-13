Беременность едва не убила молодую уфимку

Posted 13 января, 14:16
Published 13 января, 14:16
Modified 13 января, 14:16
Updated 13 января, 14:16
Беременность — не всегда приятные девять месяцев ожидания чуда. Иногда, когда продолжение рода не запланировано, интересное положение женщины угрожает здоровью и жизни. Такой сценарий пришлось пережить 26-летней пациентке в Башкирии.
Девушка поступила к медикам в тяжелом состоянии. Ее артериальное давление падало всё ниже и ниже, сердце билось всё чаще и чаще, лицо пациентки ставилось всё бледнее и бледнее. Причину выяснили на экспресс-осмотре. Экстренная пациентка только от врачей узнала о своём интересном положении. Она беременна. Но радости никто не испытал — беременность оказалась внематочной. И растущий плод разорвал маточную трубу. Жизнь девушки оказалась под угрозой.
— Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой была удалена повреждённая труба, а кровотечение остановлено. Это спасло женщину от углубления геморрагического шока, — отметили в Минздраве Башкирии. — Пациентке пришлось пройти сложную реабилитацию. Сейчас установилась положительная динамика.