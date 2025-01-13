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Posted 13 января, 14:16

Published 13 января, 14:16

Modified 13 января, 14:16

Updated 13 января, 14:16

Уфимские врачи спасли беременную женщину

Беременность едва не убила молодую уфимку

13 января 2025, 14:16
Фото: 1MI.

Уфимские врачи спасли беременную женщину

Внематочная беременность привела в разрыву репродуктивных органов и угрожала летальным исходом, сообщает в понедельник, 13 января, пресс-служба Минздрава Башкирии.

Беременность — не всегда приятные девять месяцев ожидания чуда. Иногда, когда продолжение рода не запланировано, интересное положение женщины угрожает здоровью и жизни. Такой сценарий пришлось пережить 26-летней пациентке в Башкирии.

Девушка поступила к медикам в тяжелом состоянии. Ее артериальное давление падало всё ниже и ниже, сердце билось всё чаще и чаще, лицо пациентки ставилось всё бледнее и бледнее. Причину выяснили на экспресс-осмотре. Экстренная пациентка только от врачей узнала о своём интересном положении. Она беременна. Но радости никто не испытал — беременность оказалась внематочной. И растущий плод разорвал маточную трубу. Жизнь девушки оказалась под угрозой.

— Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой была удалена повреждённая труба, а кровотечение остановлено. Это спасло женщину от углубления геморрагического шока, — отметили в Минздраве Башкирии. — Пациентке пришлось пройти сложную реабилитацию. Сейчас установилась положительная динамика.
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Напомним, ранее в Башкирии назвали самые популярные и наиболее редкие имена для новорожденных.

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