Беременность едва не убила молодую уфимку

Девушка поступила к медикам в тяжелом состоянии. Ее артериальное давление падало всё ниже и ниже, сердце билось всё чаще и чаще, лицо пациентки ставилось всё бледнее и бледнее. Причину выяснили на экспресс-осмотре. Экстренная пациентка только от врачей узнала о своём интересном положении. Она беременна. Но радости никто не испытал — беременность оказалась внематочной. И растущий плод разорвал маточную трубу. Жизнь девушки оказалась под угрозой.