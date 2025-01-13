Башкирского полицейского отправили в СИЗО

Posted 13 января, 16:11
Published 13 января, 16:11
Modified 13 января, 16:14
Updated 13 января, 16:14
Суд определил меру пресечения для участника трагического ДТП. Напомним, смертельная пьяная авария произошла в Башкирии 11 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, ДТП спровоцировал пьяный водитель. В МВД Башкирии не отрицают, что за рулем автомобиля «Тойота Камри» был сотрудник наркоконтроля. Об этом и о карьерных перспективах стража правопорядка Mkset сообщал ранее.
Потерявшему погоны сотруднику полиции предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд Стерлитамака поместил экс-полицейского под стражу. Расследование всех обстоятельств смертельного ДТП продолжается. Признал ли обвиняемый свою ответственность за трагическую аварию — не уточняется.