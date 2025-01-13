Башкирского полицейского отправили в СИЗО

Суд определил меру пресечения для участника трагического ДТП. Напомним, смертельная пьяная авария произошла в Башкирии 11 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, ДТП спровоцировал пьяный водитель. В МВД Башкирии не отрицают, что за рулем автомобиля «Тойота Камри» был сотрудник наркоконтроля. Об этом и о карьерных перспективах стража правопорядка Mkset сообщал ранее.