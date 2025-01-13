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Posted 13 января, 16:11

Published 13 января, 16:11

Modified 13 января, 16:14

Updated 13 января, 16:14

Башкирского полицейского отправили в СИЗО

Башкирского полицейского отправили в СИЗО

13 января 2025, 16:11
Фото: mkset.ru.
Участника пьяной смертельной аварии в Стерлитамаке поместили под стражу минимум на два месяца, сообщает в понедельник, 13 января, пресс-служба Следственного комитета по Республике Башкортостан.
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Суд определил меру пресечения для участника трагического ДТП. Напомним, смертельная пьяная авария произошла в Башкирии 11 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, ДТП спровоцировал пьяный водитель. В МВД Башкирии не отрицают, что за рулем автомобиля «Тойота Камри» был сотрудник наркоконтроля. Об этом и о карьерных перспективах стража правопорядка Mkset сообщал ранее.

Потерявшему погоны сотруднику полиции предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд Стерлитамака поместил экс-полицейского под стражу. Расследование всех обстоятельств смертельного ДТП продолжается. Признал ли обвиняемый свою ответственность за трагическую аварию — не уточняется.

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