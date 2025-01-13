Башкирия предложила узаконить судьбу новогодних ёлок

Предложенный законопроект предлагает отнести отходы растительного происхождения к категории твердых коммунальных отходов (ТКО). Что это значит? Проще говоря, это значит, что ответственность за вывоз и утилизацию ёлок, веток и прочего растительного мусора ляжет на плечи региональных операторов по обращению с отходами. Пока такие отходы не считаются ТКО, и каждый регион решает эту проблему «кто во что горазд».