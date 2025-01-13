Башкирия предложила узаконить судьбу новогодних ёлок

Posted 13 января, 05:56
Published 13 января, 05:56
Modified 13 января, 08:55
Updated 13 января, 08:55
Наверняка, каждый из нас сталкивался с проблемой, куда деть новогоднюю ёлку после праздников или куда определить скопившиеся ветки и листья после дачного субботника. Оказывается, это не просто бытовые неудобства, а целая проблема, которая требует правового решения. Именно эту задачу и взялись решать парламентарии Башкортостана.
Предложенный законопроект предлагает отнести отходы растительного происхождения к категории твердых коммунальных отходов (ТКО). Что это значит? Проще говоря, это значит, что ответственность за вывоз и утилизацию ёлок, веток и прочего растительного мусора ляжет на плечи региональных операторов по обращению с отходами. Пока такие отходы не считаются ТКО, и каждый регион решает эту проблему «кто во что горазд».
Как отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, проблема имеет явно выраженный сезонный характер: зимой это елки, весной — отходы после субботников, осенью — опавшая листва. На данный момент у региональных операторов нет обязанности их вывозить, и деньги на утилизацию приходится брать из местных бюджетов, как правило, из статьи расходов на благоустройство территорий. Ситуация, по словам парламентариев, требует правовой определенности и единого, понятного для всех механизма.
Башкирия уже пыталась решить эту проблему самостоятельно, создавая специализированные площадки для сжигания растительных отходов. Но, как показала практика, такие площадки оказались малоэффективными: они находятся далеко от жилых районов, и их часто используют как обычные свалки. Поэтому было решено обратиться за помощью на федеральном уровне.
Для разработки законопроекта был изучен опыт 52 субъектов Российской Федерации. Регионы, как оказалось, решают проблему по-разному, что вносит еще большую путаницу. Законодатели Башкирии надеются, что их инициатива поможет создать единую систему утилизации растительных отходов по всей стране. На момент написания материала законопроект находится на рассмотрении Совета законодателей России. Если он получит одобрение, то будет направлен в Госдуму.
Как ранее сообщал Mkset, любители лыжного спорта в Башкирии столкнулись с актом вандализма, который лишил их возможности насладиться зимним отдыхом.