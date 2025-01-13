Башкирия поставит Индию на лыжи

Posted 13 января, 05:13
Published 13 января, 05:13
Modified 13 января, 08:58
Updated 13 января, 08:58
В формате конференции прошла встреча между представителями Башкортостана и Индии, где обсуждались возможности сотрудничества в сфере спорта. Руслан Хабибов от имени Главы Республики Башкортостан приветствовал индийских коллег и отметил важность данного диалога. Оказывается, Башкортостан, известный своими горнолыжными курортами и сильными спортсменами в зимних дисциплинах, готов стать своеобразным «ментором» для Индии в освоении заснеженных трасс.
— Для Башкортостана сотрудничество с Индией в данной области откроет новые возможности для развития спортивной инфраструктуры, а также будет способствовать привлечению инвестиций и, несомненно, повысит уровень подготовки спортсменов, — рассказывает Руслан Хабибов.
А что же Индия? Страна с богатой историей в летних видах спорта, таких как крикет, хоккей на траве и борьба, теперь может приоткрыть для себя мир зимних дисциплин. И здесь опыт Башкортостана, с его развитой горнолыжной инфраструктурой и знанием тонкостей зимних тренировок, очень поможет. В ходе встречи стороны договорились более детально обсудить все возникшие вопросы и предложения.
Как ранее сообщал Mkset, за три года иностранный капитал заметно сократил свое присутствие в Башкирии, количество компаний с иностранными инвестициями уменьшилось более чем в два раза.