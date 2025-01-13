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Posted 13 января, 05:13

Published 13 января, 05:13

Modified 13 января, 08:58

Updated 13 января, 08:58

Башкирия поставит Индию на лыжи

Башкирия поставит Индию на лыжи

13 января 2025, 05:13
Фото: 1MI.
В рамках нового сотрудничества Башкортостан и Индия планируют развивать зимние виды спорта, сообщает в понедельник, 13 января, и. о. заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

В формате конференции прошла встреча между представителями Башкортостана и Индии, где обсуждались возможности сотрудничества в сфере спорта. Руслан Хабибов от имени Главы Республики Башкортостан приветствовал индийских коллег и отметил важность данного диалога. Оказывается, Башкортостан, известный своими горнолыжными курортами и сильными спортсменами в зимних дисциплинах, готов стать своеобразным «ментором» для Индии в освоении заснеженных трасс.

— Для Башкортостана сотрудничество с Индией в данной области откроет новые возможности для развития спортивной инфраструктуры, а также будет способствовать привлечению инвестиций и, несомненно, повысит уровень подготовки спортсменов, — рассказывает Руслан Хабибов.

А что же Индия? Страна с богатой историей в летних видах спорта, таких как крикет, хоккей на траве и борьба, теперь может приоткрыть для себя мир зимних дисциплин. И здесь опыт Башкортостана, с его развитой горнолыжной инфраструктурой и знанием тонкостей зимних тренировок, очень поможет. В ходе встречи стороны договорились более детально обсудить все возникшие вопросы и предложения.

Долларовые инвесторы уходят из Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, за три года иностранный капитал заметно сократил свое присутствие в Башкирии, количество компаний с иностранными инвестициями уменьшилось более чем в два раза.

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