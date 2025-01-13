Башкирия поставит Индию на лыжи

А что же Индия? Страна с богатой историей в летних видах спорта, таких как крикет, хоккей на траве и борьба, теперь может приоткрыть для себя мир зимних дисциплин. И здесь опыт Башкортостана, с его развитой горнолыжной инфраструктурой и знанием тонкостей зимних тренировок, очень поможет. В ходе встречи стороны договорились более детально обсудить все возникшие вопросы и предложения.