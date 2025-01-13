Башкирия попала в топ счастливчиков России

Posted 13 января, 17:04
Published 13 января, 17:04
Modified 13 января, 17:04
Updated 13 января, 17:04
Организаторы лотерейных розыгрышей подвели первые итоги 2025 года и составили рейтинг регионов по везению их жителей. Авторы обзора подсчитали, где в России чаще и больше всего выигрывают в лотереях.
В топе счастливчиков оказалась и Республика Башкортостан. Регион вошел в топ-12 благодаря тому, что в 2025 году жители Башкирии выиграли более ₽13 млн. Сколько денег любители лотерей потратили на игры за этот же период не уточняется. Татарстан в рейтинг везунчиков вообще не попал.
Самыми удачливыми и везучими регионами России в «Национальной лотерее» назвали пять субъектов РФ. Это Югра, Москва, Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край.