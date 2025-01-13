Башкирия попала в топ счастливчиков России

В топе счастливчиков оказалась и Республика Башкортостан. Регион вошел в топ-12 благодаря тому, что в 2025 году жители Башкирии выиграли более ₽13 млн. Сколько денег любители лотерей потратили на игры за этот же период не уточняется. Татарстан в рейтинг везунчиков вообще не попал.