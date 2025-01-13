mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 17:04

Published 13 января, 17:04

Modified 13 января, 17:04

Updated 13 января, 17:04

Башкирия попала в топ счастливчиков России

Башкирия попала в топ счастливчиков России

13 января 2025, 17:04
Фото: mkset.ru.
За 2025 год жители Республики Башкортостан уже выиграли более ₽13 млн, сообщает в понедельник, 13 января, пресс-служба «Национальной лотереи».

Организаторы лотерейных розыгрышей подвели первые итоги 2025 года и составили рейтинг регионов по везению их жителей. Авторы обзора подсчитали, где в России чаще и больше всего выигрывают в лотереях.

В топе счастливчиков оказалась и Республика Башкортостан. Регион вошел в топ-12 благодаря тому, что в 2025 году жители Башкирии выиграли более ₽13 млн. Сколько денег любители лотерей потратили на игры за этот же период не уточняется. Татарстан в рейтинг везунчиков вообще не попал.

Самыми удачливыми и везучими регионами России в «Национальной лотерее» назвали пять субъектов РФ. Это Югра, Москва, Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край.

На невезучего уфимца свалилось ₽8 млн
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset сообщал о «невезучем» уфимце, ставшем миллионером.

Читайте также:
Легенды хоккея будут ежегодно навещать УфуУфимская нищета стала причиной уголовного делаУфимский цирк готовится к возрождению
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Краснодарский край#Югра#Белебей#Лотерея#Мелеуз#Янаул#Московская область#Ленинградская область#Национальная Лотерея#Победы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика