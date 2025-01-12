«Звучит как очередное издевательство…»

Оживленное обсуждение вызвало сообщение о том, что в Башкортостане ввели новые правила для владельцев домашних животных. Согласно им, теперь на улицах не должно бездомных кошек и собак, а число питомцев зависит от площади жилья их владельцев. Например, на каждые 18 квадратных метров жилья должны приходиться максимум две кошки. Всех бродяжек власти обещают определить в приюты. Такие тонкости регулирования этой сферы не оставили уфимцев безучастными.