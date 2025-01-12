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Posted 12 января, 09:08

Published 12 января, 09:08

Modified 12 января, 09:08

Updated 12 января, 09:08

Уфимцев взбесил закон о животных

«Звучит как очередное издевательство…»

12 января 2025, 09:08
Фото: mkset.ru.

Уфимцев взбесил закон о животных

Жители Башкирии активно обсуждаю новые региональные правила содержания и выгула домашних животных, введенные в январе 2025 года.
Уфимцам запретили держать больше двух кошек
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Оживленное обсуждение вызвало сообщение о том, что в Башкортостане ввели новые правила для владельцев домашних животных. Согласно им, теперь на улицах не должно бездомных кошек и собак, а число питомцев зависит от площади жилья их владельцев. Например, на каждые 18 квадратных метров жилья должны приходиться максимум две кошки. Всех бродяжек власти обещают определить в приюты. Такие тонкости регулирования этой сферы не оставили уфимцев безучастными.

Пользователям соцсетей есть, что сказать:

— Это в регионе, где с 2015 года не построен ни один из семи обещанных приютов, — заметила Елена.
— Звучит как очередное издевательство… Или, может, государство, раз приюты не строит, будет деньги на жилплощадь лишнюю выделять??? — рассуждает ее теска.
— Квартира — это частная собственность. И никого не касается, что там внутри. Если чисто, запахов нет, соседи не жалуются, кому какое дело? И вообще, нет такого федерального закона, который ограничивает количество животных. Башкирия много на себя берет. Она так-то в составе РФ, — гневается Татьяна.
— Согласна. Ещё бы прочипировали всех домашних животных, и не стало бы бездомных, и не пришлось бы приюты содержать. Каждый стал бы ответственным хозяином, — занимает противоположную позицию Светлана.
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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Домашние животные#Обсуждение#Правила содержания
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