Posted 12 января, 09:08
Published 12 января, 09:08
Modified 12 января, 09:08
Updated 12 января, 09:08
Оживленное обсуждение вызвало сообщение о том, что в Башкортостане ввели новые правила для владельцев домашних животных. Согласно им, теперь на улицах не должно бездомных кошек и собак, а число питомцев зависит от площади жилья их владельцев. Например, на каждые 18 квадратных метров жилья должны приходиться максимум две кошки. Всех бродяжек власти обещают определить в приюты. Такие тонкости регулирования этой сферы не оставили уфимцев безучастными.
Пользователям соцсетей есть, что сказать:
— Это в регионе, где с 2015 года не построен ни один из семи обещанных приютов, — заметила Елена.
— Звучит как очередное издевательство… Или, может, государство, раз приюты не строит, будет деньги на жилплощадь лишнюю выделять??? — рассуждает ее теска.
— Квартира — это частная собственность. И никого не касается, что там внутри. Если чисто, запахов нет, соседи не жалуются, кому какое дело? И вообще, нет такого федерального закона, который ограничивает количество животных. Башкирия много на себя берет. Она так-то в составе РФ, — гневается Татьяна.
— Согласна. Ещё бы прочипировали всех домашних животных, и не стало бы бездомных, и не пришлось бы приюты содержать. Каждый стал бы ответственным хозяином, — занимает противоположную позицию Светлана.