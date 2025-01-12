Ябеда подвёл студента под статью

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Posted 12 января, 15:04

Published 12 января, 15:04

Modified 12 января, 15:04

Updated 12 января, 15:04

Студента задержали в Уфе

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12 января 2025, 15:04
Фото: ГАИ Уфы.

Студента задержали в Уфе

Молодой человек рулил по городу без законных оснований, сообщает в воскресенье, 12 января, ГАИ Уфы.

Обычно в чат-бот ГАИ Башкирии бдительные граждане сдают автохамов и пьяных водителей. Этот случай выбивается из общей практики. В воскресенье, 12 января, автоинспекторы рапортовали о задержании в Уфе 17-летнего студента. «Заявочку» на субъекта они получили через анонимный чат-бот. Причина внимания к студенту из Уфы — его возраст, а также то, что юноша не имеет водительских прав, но всё равно катается по городским улицам.

— Неравнодушный гражданин сообщил о том, что на улице Чудинова за рулем ВАЗ-2110 находится подросток. Сотрудники Госавтоинспекции Уфы задержали предполагаемого нарушителя. Информация подтвердилась. За рулём автомобиля оказался 17-летний студент, не имеющий водительских прав, — сообщает ГАИ Уфы.

На молодого человека сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. ВАЗ-2110 отправили на специализированную стоянку.

Фото: ГАИ Уфы
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Напомним, ранее в Башкирии медикам «Скорой помощи» пришлось решать вопросы с очисткой дороги от снега.

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