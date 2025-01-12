Ябеда подвёл студента под статью

Обычно в чат-бот ГАИ Башкирии бдительные граждане сдают автохамов и пьяных водителей. Этот случай выбивается из общей практики. В воскресенье, 12 января, автоинспекторы рапортовали о задержании в Уфе 17-летнего студента. «Заявочку» на субъекта они получили через анонимный чат-бот. Причина внимания к студенту из Уфы — его возраст, а также то, что юноша не имеет водительских прав, но всё равно катается по городским улицам.