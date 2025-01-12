В Уфе откроют музейный квартал

Posted 12 января, 05:01
Published 12 января, 05:01
Modified 12 января, 05:01
Updated 12 января, 05:01
В Башкирии в рамках празднования 80-летия Победы в 2025 году запланировано проведение серии мероприятий. Часть из них — общефедерального уровня, часть — региональные и городские проекты. Про празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Мероприятия охватят весь регион, особое внимание теме уделят в Уфе.
— В честь празднования Года защитника Отечества в Республике Башкортостан запланировано множество важных событий. Помимо мероприятий, приуроченных непосредственно к 9 мая, в июне 2025 года Башкортостан станет участником проекта Министерства обороны Российской Федерации. Во всех муниципальных образованиях пройдут Дни армейской культуры, — рассказал Андрей Назаров. — Также в историческом центре Уфы будет создан музейный квартал, а в городе откроется Музей возвращённых имён.
Кроме того, осенью 2025 года состоится премьера фильма «Фарзана идёт на запад» режиссёра Булата Юсупова (возрастная категория проекта пока не уточняется). Кинолента посвящена подвигу подростков из Учалинского района Башкирии, которые в 1944 году перегнали стадо из четырёхсот коров и спасли соотечественников в Украине от голода.
Ранее стало известно, что в Башкирии простились с погибшем в 2023 году бойцом СВО из Белорецкого района.