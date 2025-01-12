В Уфе откроют музейный квартал

Кроме того, осенью 2025 года состоится премьера фильма «Фарзана идёт на запад» режиссёра Булата Юсупова (возрастная категория проекта пока не уточняется). Кинолента посвящена подвигу подростков из Учалинского района Башкирии, которые в 1944 году перегнали стадо из четырёхсот коров и спасли соотечественников в Украине от голода.