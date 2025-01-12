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Posted 12 января, 06:11

Published 12 января, 06:11

Modified 12 января, 06:11

Updated 12 января, 06:11

Новые выплаты ввели для бойцов СВО в Башкортостане

В Башкирии раздают по ₽10`000

12 января 2025, 06:11
Фото: mkset.ru.

Новые выплаты ввели для бойцов СВО в Башкортостане

Региональные власти решили поддержать рублём стремление ветеранов-инвалидов СВО заниматься спортом, сообщает в субботу, 11 января, Минспорта Республики Башкортостан.

Ветераны-инвалиды специальной военной операции, больные дети и пенсионеры могут получить в Башкирии выплаты по ₽10`000. Эти деньги получатели должны направить на оплату занятий физической культурой и спортом. Для получения выплаты заявители указанных выше категорий должны подать заявки. Их принимают администрации городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан. Детали подачи заявок на выплату можно узнать здесь.

Выплаты идут по программе социального заказа на физкультурно-оздоровительные услуги в Башкортостане. В регионе она действует с 2023 года. Сертификат на занятия спортом в муниципальных учреждениях физкультуры номиналом ₽10`000 первоначально выдавали отличникам ГТО. В последующие годы выдачу сертификатов распространили на жителей региона «серебряного» возраста, то есть 60+, а также на детей-инвалидов, от 6 до 17 лет. С 2025 года в программу включили и ветеранов СВО.

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