В Башкирии раздают по ₽10`000

Выплаты идут по программе социального заказа на физкультурно-оздоровительные услуги в Башкортостане. В регионе она действует с 2023 года. Сертификат на занятия спортом в муниципальных учреждениях физкультуры номиналом ₽10`000 первоначально выдавали отличникам ГТО. В последующие годы выдачу сертификатов распространили на жителей региона «серебряного» возраста, то есть 60+, а также на детей-инвалидов, от 6 до 17 лет. С 2025 года в программу включили и ветеранов СВО.