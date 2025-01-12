В Башкирии прошли первые «Скачки на Торатау»

Posted 12 января, 07:05
Published 12 января, 07:05
Modified 12 января, 07:07
Updated 12 января, 07:07
Первый открытый турнир «Скачки на Торатау» состоялся у подножия одноименной горы в геопарке в Башкортостане в субботу, 11 января. Как сообщил руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, соревнования собрали более пяти тысяч болельщиков и профессионалов конного спорта не только из самого региона, но и из соседнего Татарстана.
— В рамках турнира состоялись не только скачки, но и соревнования по национальным видам конного спорта, таким как стрельба из лука и гонки на конно-санных экипажах, — отметил в своем посте в Telegram-канале Радий Хабиров.
Организаторы соревнований позаботились о комфорте участников и зрителей. На территории этнокомплекса у шихана Торатау расположены уютные туалеты с подогревом. В кафе можно было попробовать горячие блюда, напитки и свежую выпечку. Для автомобилей была предусмотрена просторная парковка. Впрочем, судя по фото Радия Хабирова, всех гостей она вместить не смогла.
Ранее предложение проводить соревнования в стиле предков выдвинули местные жители из Ишимбайского района. Власти эту идею поддержали. Турнир намерены сделать регулярным и превратить в региональный бренд.
Гора Торатау — это одиночная гора, которая находится в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Она является символом города Ишимбая и Ишимбайского района, а также изображена на гербе и флаге этих территорий.
Гора Торатау имеет большое историческое и культурное значение. Она была признана памятником археологии в 1960 году и памятником природы в 1965 году. Кроме того, она включена в Список геологического наследия мирового значения.
Гора Торатау является частью одноименного геопарка.
Напомним, в субботу в Бирске выбирали лучшие пельмени. Кулинарный турнир собрал и профессионалов, и любителей. Удачные авторские рецепты могут пополнить меню ресторанов Уфы. Пельмени в Бирске хотят сделать локальным брендом.