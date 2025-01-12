В Башкирии прошли первые «Скачки на Торатау»

Первый открытый турнир «Скачки на Торатау» состоялся у подножия одноименной горы в геопарке в Башкортостане в субботу, 11 января. Как сообщил руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, соревнования собрали более пяти тысяч болельщиков и профессионалов конного спорта не только из самого региона, но и из соседнего Татарстана.