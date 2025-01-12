Уфимцев ждут температурные качели

По данным синоптиков Башгидромета, погода в Уфе завтра пока еще комфортной. Ожидается переменная облачность без существенных осадков и сильного ветра. Так что метель Уфе не грозит. Температура воздуха ночью составит от -7°С до -9°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.