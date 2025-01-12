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Posted 12 января, 09:05

Published 12 января, 09:05

Modified 12 января, 09:07

Updated 12 января, 09:07

Башкирию ждут температурные качели

Уфимцев ждут температурные качели

12 января 2025, 09:05
Фото: mkset.ru.

Башкирию ждут температурные качели

В ближайшие трое суток в регион нагрянут и похолодание, и оттепель, сообщает в воскресенье, 12 января, Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

В ближайшие три дня в республике Башкортостан ожидаются «температурные качели». Погоду в Башкирии будет лихорадить — от -20°С ночью до +3°С. Раскачка от мороза от оттепели начнется уже в понедельник, 13 января.

По данным синоптиков Башгидромета, погода в Уфе завтра пока еще комфортной. Ожидается переменная облачность без существенных осадков и сильного ветра. Так что метель Уфе не грозит. Температура воздуха ночью составит от -7°С до -9°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.

Погода в понедельник, 13 января, в Башкирии мало отличается. Но будет холоднее. Так, ночью столбики уличных термометров могут опуститься до -20°С, а днем упасть до отметки в -8°С.

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Напомним, ранее из-за теплого января под угрозой оказались крещенские купания в Уфе. Специалисты не уверены, что тонкий покрытый водой лед безопасен для проведения традиционных омовений.

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