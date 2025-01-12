Уфимцам строят школу вскладчину

В 2025 году в Башкирии планируют открыть два крупных учреждения образования. Так, сейчас идёт строительство школ в спальных районах Уфы и Стерлитамака. Обе они возводятся вскладчину, то есть по концессии с инвестором. Финансирование проекта взяли на себя бюджеты городов и ООО «ПроШкола». В Стерлитамаке школу строят в микрорайоне «Прибрежный», в Уфе — в Глумилино.