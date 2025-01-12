Уфимцам строят школу вскладчину

Posted 12 января, 07:26
Published 12 января, 07:26
Modified 12 января, 07:28
Updated 12 января, 07:28
В 2025 году в Башкирии планируют открыть два крупных учреждения образования. Так, сейчас идёт строительство школ в спальных районах Уфы и Стерлитамака. Обе они возводятся вскладчину, то есть по концессии с инвестором. Финансирование проекта взяли на себя бюджеты городов и ООО «ПроШкола». В Стерлитамаке школу строят в микрорайоне «Прибрежный», в Уфе — в Глумилино.
ООО «ПроШкола» — это дочерняя организация ВЭБ.РФ, которая была одобрена правительством Российской Федерации в качестве концессионера.
С этой компанией регионы и муниципалитеты могут заключать концессионные соглашения без проведения тендеров на создание новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования».
«ПроШкола» отвечает за разработку проектов и оснащение школ всем необходимым для обеспечения качественного образования.
Новая школа в Стерлитамаке готова уже на четверть, скоро начнется монтаж окон. Здание будет состоять из четырех этажей, его общая площадь — около 20 000 «квадратов». Учреждение образования сможет принять 1 050 школьников.
— Работы ещё много, но каких-то трудностей нет. Уверен, что в сроки уложимся, и новый микрорайон уже в конце года будет с новой школой, — уточнил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Кроме того, ООО «ПроШкола» возводит здание учреждения образования на 1 225 детей в уфимском Глумилино. Ход работ оценил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустем Газизов. Особых нареканий темпы строителей у чиновников не вызвали.
— Открытие планируется в этом году. Это событие станет еще одним шагом в развитии инфраструктуры динамично развивающегося микрорайона, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. — Будем продолжать следить за ходом строительства.