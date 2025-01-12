mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 07:26

Published 12 января, 07:26

Modified 12 января, 07:28

Updated 12 января, 07:28

В Башкирии откроют две школы

Уфимцам строят школу вскладчину

12 января 2025, 07:26
Фото: mkset.ru.

В Башкирии откроют две школы

Огромные учреждения образования возводят в густонаселенных спальных районов крупных городов Башкортостана, рапортуют в воскресенье, 12 января, местные чиновники.

В 2025 году в Башкирии планируют открыть два крупных учреждения образования. Так, сейчас идёт строительство школ в спальных районах Уфы и Стерлитамака. Обе они возводятся вскладчину, то есть по концессии с инвестором. Финансирование проекта взяли на себя бюджеты городов и ООО «ПроШкола». В Стерлитамаке школу строят в микрорайоне «Прибрежный», в Уфе — в Глумилино.

ООО «ПроШкола» — это дочерняя организация ВЭБ.РФ, которая была одобрена правительством Российской Федерации в качестве концессионера.

С этой компанией регионы и муниципалитеты могут заключать концессионные соглашения без проведения тендеров на создание новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования».

«ПроШкола» отвечает за разработку проектов и оснащение школ всем необходимым для обеспечения качественного образования.

Новая школа в Стерлитамаке готова уже на четверть, скоро начнется монтаж окон. Здание будет состоять из четырех этажей, его общая площадь — около 20 000 «квадратов». Учреждение образования сможет принять 1 050 школьников.

— Работы ещё много, но каких-то трудностей нет. Уверен, что в сроки уложимся, и новый микрорайон уже в конце года будет с новой школой, — уточнил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Кроме того, ООО «ПроШкола» возводит здание учреждения образования на 1 225 детей в уфимском Глумилино. Ход работ оценил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустем Газизов. Особых нареканий темпы строителей у чиновников не вызвали.

— Открытие планируется в этом году. Это событие станет еще одним шагом в развитии инфраструктуры динамично развивающегося микрорайона, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. — Будем продолжать следить за ходом строительства.

В Уфе построят новый детсад
Узнать подробнее

Ранее стало известно о том, что в Нагаево построят детский сад.

Читайте также:
В Башкирии прошли первые «Скачки на Торатау»Небо Уфы открылиЗнаменитый академик умер в Уфе
Читайте также:
Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотниковРоскошная красотка похудеет под прицелом камерБашкирии нужны мозги и руки
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Образование#Строительство#Благовещенск#Детский сад#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Салават#Нефтекамск#Правительство#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инфраструктура#Инвестор#ПроШкола#ВЭБ.РФ#Прибрежный#Концессия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика