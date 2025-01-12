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Posted 12 января, 14:02

Published 12 января, 14:02

Modified 12 января, 14:02

Updated 12 января, 14:02

Уфимцам предлагают зарплату ₽135`000

Уфимцам предлагают получать в офисе по ₽135`000

12 января 2025, 14:02
Фото: 1MI.

Уфимцам предлагают зарплату ₽135`000

На такую ежемесячную оплату труда может претендовать узко квалифицированный «белый воротничок», сообщает в воскресенье, 12 января, портал SuperJob.

В Уфе специалист по льготам и компенсациям может зарабатывать до 135 000 рублей в месяц, сообщает рекрутинговый портал. Впрочем, солидная и редкая для Уфы специальность в других городах оплачивается еще выше. Так, в столице России коллеги уфимцев могут получать до 220 000, а в Питере — до 180 000. К специалисту в Уфе предъявляют следующие требования:

● Наличие подтверждающих документов о прохождении специализированных курсов и программ по управлению персоналом.

● Успешный опыт создания и внедрения систем оплаты труда, а также разработки и реализации программ мотивации сотрудников как материального, так и нематериального характера.

● Опыт работы в качестве специалиста по льготам и компенсациям в организациях с численностью персонала от 1000 человек и развитой сетью филиалов.

● Опыт работы в сфере льгот и компенсаций не менее 3 лет.

Желательно:

  • свободное владение английским языком;
  • опыт работы в производственной компании.

По данным портала «Работа в России» самые свежие, за последнюю неделю, доходные вакансии не относятся к сфере управления персоналом и работе в офисе. В топе вакансий по Башкирии — рабочие и врачи:

  • Ведущий инженер — до ₽120 000
  • Наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением — от ₽70 000
  • Врач-инфекционист — до ₽60 000
  • Укладчик-упаковщик 3 разряда — от ₽50 000
  • Транспортировщик — от ₽44 000.
Башкирии нужны мозги и руки
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Напомним, ранее в Башкирии назвали самые перспективные по трудоустройству профессии.

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