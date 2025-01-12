Уфимцам предлагают получать в офисе по ₽135`000

В Уфе специалист по льготам и компенсациям может зарабатывать до 135 000 рублей в месяц, сообщает рекрутинговый портал. Впрочем, солидная и редкая для Уфы специальность в других городах оплачивается еще выше. Так, в столице России коллеги уфимцев могут получать до 220 000, а в Питере — до 180 000. К специалисту в Уфе предъявляют следующие требования: