Уфимцам предлагают получать в офисе по ₽135`000

Posted 12 января, 14:02
Published 12 января, 14:02
Modified 12 января, 14:02
Updated 12 января, 14:02
В Уфе специалист по льготам и компенсациям может зарабатывать до 135 000 рублей в месяц, сообщает рекрутинговый портал. Впрочем, солидная и редкая для Уфы специальность в других городах оплачивается еще выше. Так, в столице России коллеги уфимцев могут получать до 220 000, а в Питере — до 180 000. К специалисту в Уфе предъявляют следующие требования:
● Наличие подтверждающих документов о прохождении специализированных курсов и программ по управлению персоналом.
● Успешный опыт создания и внедрения систем оплаты труда, а также разработки и реализации программ мотивации сотрудников как материального, так и нематериального характера.
● Опыт работы в качестве специалиста по льготам и компенсациям в организациях с численностью персонала от 1000 человек и развитой сетью филиалов.
● Опыт работы в сфере льгот и компенсаций не менее 3 лет.
Желательно:
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