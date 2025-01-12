Уфимские самолеты не долетят до Санкт-Петербурга

Posted 12 января, 07:47
Published 12 января, 07:47
Modified 12 января, 07:49
Updated 12 января, 07:49
Снегопад спутал планы авиации и пассажиров воздушного транспорта. Сильные ливневые осадки в районе санкт-петербургского аэропорта «Пулково» затруднили использование взлетно-посадочной полосы. Утром в воскресенье, 12 января, Росавиация из соображений безопасности гражданских авиаперевозок запретила аэропорту Санкт-Петербурга принимать и отправлять самолёты. Ограничения снимут после того, как ВПП приведут в нормативное состояние.
Запрет Росавиации коснётся и пассажиров из Уфы. Так, в воскресенье, 12 января из аэропорта «Уфа» в Санкт-Петербург запланирован вылет шести рейсов. Три из них уже улетели в Северную Пальмиру, хоть и частично с переносом времени взлёта. Три запланированы на вторую половину дня и вечер. Один из них, рейс N4 254, перенесли почти на три часа. Вместо запланированного времени 15:20 его взлёт отложен до 18:00.
— В случае задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Ими регламентируется, в том числе, предоставление напитков и питания, — напомнили в Росавиации.
В субботу, 11 января, Росавиация ограничивала полеты над Уфой. В городе ввели режим закрытого неба. Запрет на полёты ввели из соображений безопасности в случае угрозы атаки беспилотников на Уфу.