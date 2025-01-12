Уфимские самолеты не долетят до Санкт-Петербурга

Запрет Росавиации коснётся и пассажиров из Уфы. Так, в воскресенье, 12 января из аэропорта «Уфа» в Санкт-Петербург запланирован вылет шести рейсов. Три из них уже улетели в Северную Пальмиру, хоть и частично с переносом времени взлёта. Три запланированы на вторую половину дня и вечер. Один из них, рейс N4 254, перенесли почти на три часа. Вместо запланированного времени 15:20 его взлёт отложен до 18:00.