mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 07:47

Published 12 января, 07:47

Modified 12 января, 07:49

Updated 12 января, 07:49

Уфимские самолеты не долетят до Санкт-Петербурга

Уфимские самолеты не долетят до Санкт-Петербурга

12 января 2025, 07:47
Фото: mkset.ru.
Росавиация перенаправляет самолёты на запасные аэродромы, ограничение ввели утром в воскресенье, 12 января.

Снегопад спутал планы авиации и пассажиров воздушного транспорта. Сильные ливневые осадки в районе санкт-петербургского аэропорта «Пулково» затруднили использование взлетно-посадочной полосы. Утром в воскресенье, 12 января, Росавиация из соображений безопасности гражданских авиаперевозок запретила аэропорту Санкт-Петербурга принимать и отправлять самолёты. Ограничения снимут после того, как ВПП приведут в нормативное состояние.

Запрет Росавиации коснётся и пассажиров из Уфы. Так, в воскресенье, 12 января из аэропорта «Уфа» в Санкт-Петербург запланирован вылет шести рейсов. Три из них уже улетели в Северную Пальмиру, хоть и частично с переносом времени взлёта. Три запланированы на вторую половину дня и вечер. Один из них, рейс N4 254, перенесли почти на три часа. Вместо запланированного времени 15:20 его взлёт отложен до 18:00.

Онлайн-табло аэропорта Уфы
Онлайн-табло аэропорта Уфы. Фото: Аэропорт «Уфа»

— В случае задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Ими регламентируется, в том числе, предоставление напитков и питания, — напомнили в Росавиации.

В субботу, 11 января, Росавиация ограничивала полеты над Уфой. В городе ввели режим закрытого неба. Запрет на полёты ввели из соображений безопасности в случае угрозы атаки беспилотников на Уфу.

Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцам строят школу вскладчинуВ Башкирии прошли первые «Скачки на Торатау»Небо Уфы открыли
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Санкт-Петербург#Снегопад#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Рейсы#Мелеуз#Янаул#Беспилотники#Росавиация#Гражданская авиация#Аэропорт Пулково
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика