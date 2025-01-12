Уфимец спрятал ₽79 млн — их нашли против его воли

Posted 12 января, 07:12
Published 12 января, 07:12
Modified 12 января, 07:12
Updated 12 января, 07:12
Кировский районный суд Уфы рассмотрит материалы уголовного дела, связанного с налоговыми махинациями. За это преступление привлекли к ответственности бывшего руководителя ООО «ВЛком». Компания, работавшая в сфере строительства, была признана банкротом осенью 2024 года.
Как указано в утвержденном прокуратурой обвинительном заключении, директор ООО «ВЛком» с помощью махинаций занижал налогооблагаемый доход организации. Это он делал с помощью фиктивных контрактов с 29 компаниями. Успешная схема ухода от налогов работала с августа 2016 года по июнь 2020 года. Пока в организацию не нагрянула проверка. Тогда-то и выяснилось, что между липовых контрактов ООО «ВЛком» удалось утаить от казны налоги на ₽79 млн.
Если суд признает топ-менеджера виновным в налоговых махинациях, то ему грозит до лишение свободы на срок до пяти лет.
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