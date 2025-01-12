Уфимец спрятал ₽79 млн — их нашли против его воли

Как указано в утвержденном прокуратурой обвинительном заключении, директор ООО «ВЛком» с помощью махинаций занижал налогооблагаемый доход организации. Это он делал с помощью фиктивных контрактов с 29 компаниями. Успешная схема ухода от налогов работала с августа 2016 года по июнь 2020 года. Пока в организацию не нагрянула проверка. Тогда-то и выяснилось, что между липовых контрактов ООО «ВЛком» удалось утаить от казны налоги на ₽79 млн.