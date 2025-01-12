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Posted 12 января, 12:06

Published 12 января, 12:06

Modified 12 января, 12:06

Updated 12 января, 12:06

Царские палаты Стерлитамака шокировали россиян

Царские палаты Стерлитамака шокировали россиян

12 января 2025, 12:06
Фото: Алексей Смирнов. Как в лучших домах Парижу.
Интерьер и дизайн «трешки» в районном центре Башкирии рассмешил и удивил пользователей соцсетей.

Бурную и неоднозначную реакцию пользователей соцсетей вызвала публикация в крупном паблике «Как в лучших домах Парижу» снимков из квартиры в Стерлитамаке. На странице группы появился пост, посвященный продаже квартиры. Автора записи поразило «великолепие» дизайнерской мысли и «изысканный» интерьер.

Вот лишь некоторые реакции пользователей со всей России:

— Жизнь в игрушечном калейдоскопе
— Кто живет в похоронном бюро — того дизайном не испугать
— Как будто в покоях Ивана IV побывал
— Скромное обаяние буржуазии
— Приют шизофреника
— Вместо толчка лоток. Понятно. Вот тут ты и спалился, человек-кот
— Это прям не спальня, а «Развратошная»

К слову, за эту уникальную «трешку» в Стерлитамаке площадью 65,6 кв.м просят ₽6 750 000.

Дорого-богато: подборка квартир с трэш-дизайном из Башкирии
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