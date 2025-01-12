Царские палаты Стерлитамака шокировали россиян

Бурную и неоднозначную реакцию пользователей соцсетей вызвала публикация в крупном паблике «Как в лучших домах Парижу» снимков из квартиры в Стерлитамаке. На странице группы появился пост, посвященный продаже квартиры. Автора записи поразило «великолепие» дизайнерской мысли и «изысканный» интерьер.