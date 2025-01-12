Царские палаты Стерлитамака шокировали россиян

Posted 12 января, 12:06
Published 12 января, 12:06
Modified 12 января, 12:06
Updated 12 января, 12:06
Бурную и неоднозначную реакцию пользователей соцсетей вызвала публикация в крупном паблике «Как в лучших домах Парижу» снимков из квартиры в Стерлитамаке. На странице группы появился пост, посвященный продаже квартиры. Автора записи поразило «великолепие» дизайнерской мысли и «изысканный» интерьер.
Вот лишь некоторые реакции пользователей со всей России:
— Жизнь в игрушечном калейдоскопе
— Кто живет в похоронном бюро — того дизайном не испугать
— Как будто в покоях Ивана IV побывал
— Скромное обаяние буржуазии
— Приют шизофреника
— Вместо толчка лоток. Понятно. Вот тут ты и спалился, человек-кот
— Это прям не спальня, а «Развратошная»
К слову, за эту уникальную «трешку» в Стерлитамаке площадью 65,6 кв.м просят ₽6 750 000.