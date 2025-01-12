Роскошная красотка похудеет под прицелом камер

Жительница Уфы 21-летняя Богдана Тоймурзина сейчас при росте в 160 см весит 114 кг. Родившаяся в Хабаровске девушка в подростковом возрасте пережила сильный стресс из-за проблем в семье. Из-за этого она начала заедать своё горе. Как итог — плюс 60 кг за шесть лет. Несмотря на тучную внешность, у Богданы был кавалер. Правда, роман с ним счастливым назвать сложно. Парень критиковал внешность своей девушки.