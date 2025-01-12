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Posted 12 января, 04:17

Published 12 января, 04:17

Modified 12 января, 04:17

Updated 12 января, 04:17

Роскошная красотка из Уфы похудеет под прицелом камер

Роскошная красотка похудеет под прицелом камер

12 января 2025, 04:17
Фото: vk.com/tu.russia.

Роскошная красотка из Уфы похудеет под прицелом камер

Сюжет
Интервью
Страдающая проблемами с лишним весом лауреатка конкурса красоты категории «Plus size» хочет стать профессиональной моделью и покорить Москву, рассказала в воскресенье, 12 января, Mkset героиня телешоу Богдана Тоймурзина.

Жительница Уфы 21-летняя Богдана Тоймурзина сейчас при росте в 160 см весит 114 кг. Родившаяся в Хабаровске девушка в подростковом возрасте пережила сильный стресс из-за проблем в семье. Из-за этого она начала заедать своё горе. Как итог — плюс 60 кг за шесть лет. Несмотря на тучную внешность, у Богданы был кавалер. Правда, роман с ним счастливым назвать сложно. Парень критиковал внешность своей девушки.

Изнурительными голодовками и диета Богдана сбросила лишний вес. Нашла нового ухажера и вышла замуж. И снова вес пошел вверх. Пока единственный плюс, который Богдана извлекла из плюса на весах — титул второй вице-мисс Всероссийского финала «Ты Уникальная Size Plus» 2024 года.

Но это достижение девушку не устраивает. У Богданы большие амбиции — она хочет сбросить всё лишнее, стать победительницей конкурса красоты среди моделей и покорить Москву. Для этого уфимка принимает участие во втором сезоне шоу «Большие девочки» (16+) телеканала «Пятница». Он стартует в ближайший четверг, 16 января. Богдана Тоймурзина дала эксклюзивное интервью Mkset.

— Расскажите, пожалуйста, о себе подробнее. Как давно вы страдаете от лишнего веса? Почему решили принять участие в проекте и как узнали о нем?

Я родилась в Хабаровске, но большую часть своей жизни живу в Уфе. Я с детства была очень целеустремленным и амбициозным ребенком. Всегда стремилась к совершенству и добивалась высоких результатов. Стала второй вице-мисс России в весе плюс-сайз и мастером спорта по плаванию. Казалось бы, у меня получилось все, что я задумала, но одна проблема преследовала меня долгие годы — лишний вес. Все началось в подростковом возрасте, когда из-за сильного стресса и неправильного образа жизни я набрала большое количество килограммов.
Однако я никогда не опускала руки и пыталась самостоятельно решить проблему. С переменным успехом. Поняла, что мне необходима помощь, что настало время для больших перемен, поэтому приняла решение участвовать в «Больших девочках». О шоу я узнала благодаря моей семье — именно она меня и натолкнула на мысль об участии.

— Дразнили ли вас в школе за полноту?

Нет. Бывало, подшучивали, но сказать, что травили — не могу.

— Из чего складывалось ваше ежедневное меню до участия в проекте? Какое было особенно любимое блюдо? А сейчас?

Из всего и в огромных количествах, ела без разбора и меры. Моим любимым блюдом была свинина в кисло-сладком соусе и другие изыски китайской кухни. Но теперь все иначе. Сегодня вместо жирной еды я выберу овощное рагу и салат. Я очень забочусь своем здоровье и фигуре.

— Кто является вашим мотиватором? Какие у вас цели и мечты?

Моя главная мотивация — мое тело и наше будущее с мужем. Мы вместе строим планы и стремимся к лучшей жизни. Моя мечта — переехать в Москву и стать моделью. Я верю, что смогу воплотить все свои смелые желания в реальность.
Фото: Пресс-служба ТК «Пятница»

На протяжении трех месяцев Богдана вместе с другими «большими девочками» будет жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками девушек на пути к новой жизни станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, диетолог Доктор Регина, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.

Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Фото: Пресс-служба ТК «Пятница»

Опасность лишнего веса для молодых девушек

Проблема лишнего веса затрагивает всё больше людей по всему миру. Это не только вопрос эстетики, но и серьёзная угроза для здоровья. Избыточный вес может привести к развитию различных заболеваний и снизить качество жизни.

Влияние на здоровье:

  • Сердечно-сосудистые заболевания
  • Болезни опорно-двигательного аппарата
  • Онкологические заболевания
  • Психологические проблемы
  • Низкая самооценка
  • Депрессия и тревожные расстройства

Социальный аспект:

  • Дискриминация и стигматизация
  • Трудности в поиске работы и трудоустройстве.
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