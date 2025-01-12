Роскошная красотка похудеет под прицелом камер

Posted 12 января, 04:17
Published 12 января, 04:17
Modified 12 января, 04:17
Updated 12 января, 04:17
Жительница Уфы 21-летняя Богдана Тоймурзина сейчас при росте в 160 см весит 114 кг. Родившаяся в Хабаровске девушка в подростковом возрасте пережила сильный стресс из-за проблем в семье. Из-за этого она начала заедать своё горе. Как итог — плюс 60 кг за шесть лет. Несмотря на тучную внешность, у Богданы был кавалер. Правда, роман с ним счастливым назвать сложно. Парень критиковал внешность своей девушки.
Изнурительными голодовками и диета Богдана сбросила лишний вес. Нашла нового ухажера и вышла замуж. И снова вес пошел вверх. Пока единственный плюс, который Богдана извлекла из плюса на весах — титул второй вице-мисс Всероссийского финала «Ты Уникальная Size Plus» 2024 года.
Но это достижение девушку не устраивает. У Богданы большие амбиции — она хочет сбросить всё лишнее, стать победительницей конкурса красоты среди моделей и покорить Москву. Для этого уфимка принимает участие во втором сезоне шоу «Большие девочки» (16+) телеканала «Пятница». Он стартует в ближайший четверг, 16 января. Богдана Тоймурзина дала эксклюзивное интервью Mkset.
Я родилась в Хабаровске, но большую часть своей жизни живу в Уфе. Я с детства была очень целеустремленным и амбициозным ребенком. Всегда стремилась к совершенству и добивалась высоких результатов. Стала второй вице-мисс России в весе плюс-сайз и мастером спорта по плаванию. Казалось бы, у меня получилось все, что я задумала, но одна проблема преследовала меня долгие годы — лишний вес. Все началось в подростковом возрасте, когда из-за сильного стресса и неправильного образа жизни я набрала большое количество килограммов.
Однако я никогда не опускала руки и пыталась самостоятельно решить проблему. С переменным успехом. Поняла, что мне необходима помощь, что настало время для больших перемен, поэтому приняла решение участвовать в «Больших девочках». О шоу я узнала благодаря моей семье — именно она меня и натолкнула на мысль об участии.
Нет. Бывало, подшучивали, но сказать, что травили — не могу.
Из всего и в огромных количествах, ела без разбора и меры. Моим любимым блюдом была свинина в кисло-сладком соусе и другие изыски китайской кухни. Но теперь все иначе. Сегодня вместо жирной еды я выберу овощное рагу и салат. Я очень забочусь своем здоровье и фигуре.
Моя главная мотивация — мое тело и наше будущее с мужем. Мы вместе строим планы и стремимся к лучшей жизни. Моя мечта — переехать в Москву и стать моделью. Я верю, что смогу воплотить все свои смелые желания в реальность.
На протяжении трех месяцев Богдана вместе с другими «большими девочками» будет жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками девушек на пути к новой жизни станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, диетолог Доктор Регина, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.
Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.
Проблема лишнего веса затрагивает всё больше людей по всему миру. Это не только вопрос эстетики, но и серьёзная угроза для здоровья. Избыточный вес может привести к развитию различных заболеваний и снизить качество жизни.