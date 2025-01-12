mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 11:02

Published 12 января, 11:02

Modified 12 января, 11:02

Updated 12 января, 11:02

В Башкортостане назвали самые редкие имена детей

Принцесса родилась в Башкирии

12 января 2025, 11:02
Фото: 1MI.

В Башкортостане назвали самые редкие имена детей

Новорожденная девочка получила красивое редкое и многозначное имя, сообщает в воскресенье, 12 января, портал ЗАГС.

Портал ЗАГС России продолжает фиксировать необычные имена для детей. В Башкирии в январе 2025 года родители девочки выбрали для неё редкое и многозначное имя. Новорожденную назвали мелодичным именем Тиана. Его значения в разных культурах сильно отличаются — от «принцесса» до «барабан».

Тиана — значение имени

По одной из версий имя Тиана обладает русскими и латинскими корнями и означает «принцесса».

Другой версией происхождения имени Тиана является его связь с древнегреческим мифом. В переводе с греческого языка это имя означает «небесная». Существует предание о богине Тиане, которая была покровительницей неба и воздушных явлений.

Согласно третьей версии, имя Тиана имеет корни в китайской культуре и переводится как «прекрасная цветущая». В этом случае оно ассоциируется с красотой и цветением.

В некоторых культурах имя Тиана считается арабским и означает «восхитительная» или «прекрасная».

В американской культуре имя Тиана часто ассоциируется с коренными американцами и переводится как «барабан», что символизирует ритм и энергию.

Мальчиков называют в честь ракет в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset сообщал, что мальчиков в Башкирии стали называть в честь российского оружия.

Вместе с этим, наиболее популярными на начало января женскими именами в Башкортостане оказались Амина, Амелия, Эмилия, Ясмина и Арина. У мальчиков лидирует имя Артем, далее следуют Эмир, Матвей, Амир и Даниэль.

Читайте также:
Школа разведчиков получит вторую жизнь в БашкирииСегодня в Уфе: продолжение праздника, строительство метро и угроза морозаМальчик-диктатор родился в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Красота#ЗАГС#Белебей#Мелеуз#Янаул#Принцесса#Новорожденная#Имя Тиана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика