Принцесса родилась в Башкирии

Posted 12 января, 11:02
Published 12 января, 11:02
Modified 12 января, 11:02
Updated 12 января, 11:02
Портал ЗАГС России продолжает фиксировать необычные имена для детей. В Башкирии в январе 2025 года родители девочки выбрали для неё редкое и многозначное имя. Новорожденную назвали мелодичным именем Тиана. Его значения в разных культурах сильно отличаются — от «принцесса» до «барабан».
По одной из версий имя Тиана обладает русскими и латинскими корнями и означает «принцесса».
Другой версией происхождения имени Тиана является его связь с древнегреческим мифом. В переводе с греческого языка это имя означает «небесная». Существует предание о богине Тиане, которая была покровительницей неба и воздушных явлений.
Согласно третьей версии, имя Тиана имеет корни в китайской культуре и переводится как «прекрасная цветущая». В этом случае оно ассоциируется с красотой и цветением.
В некоторых культурах имя Тиана считается арабским и означает «восхитительная» или «прекрасная».
В американской культуре имя Тиана часто ассоциируется с коренными американцами и переводится как «барабан», что символизирует ритм и энергию.
Напомним, ранее Mkset сообщал, что мальчиков в Башкирии стали называть в честь российского оружия.
Вместе с этим, наиболее популярными на начало января женскими именами в Башкортостане оказались Амина, Амелия, Эмилия, Ясмина и Арина. У мальчиков лидирует имя Артем, далее следуют Эмир, Матвей, Амир и Даниэль.