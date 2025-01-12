Принцесса родилась в Башкирии

Портал ЗАГС России продолжает фиксировать необычные имена для детей. В Башкирии в январе 2025 года родители девочки выбрали для неё редкое и многозначное имя. Новорожденную назвали мелодичным именем Тиана. Его значения в разных культурах сильно отличаются — от «принцесса» до «барабан».