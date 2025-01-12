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Posted 12 января, 08:48

Published 12 января, 08:48

Modified 12 января, 08:51

Updated 12 января, 08:51

Парад планет пройдет над Уфой

Парад планет пройдет над Уфой

12 января 2025, 08:48
Фото: 1MI.
Счастье лицезреть редкое астрономическое явление доступно лишь избранным, сообщает в воскресенье, 12 января, уфимский планетарий.

Во второй декаде месяца, в период с 21 по 25 января, в ночном небе Уфы можно будет наблюдать уникальное явление — планеты Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию. Это называется Парад планет. Многие верят, что при Параде планет происходят какие-то знаковые события, важные для всего человечества. Ученые списывают это суеверие на то, что Парад планет проходит редко, а важным можно считать очень многое и довольно субъективно.

Парад планет — это явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на небольшой области неба, формируя определённый порядок или линию. Это происходит из-за относительного движения планет и Земли по своим орбитам.

Как сообщили в Уфимском планетарии, без использования телескопа невозможно увидеть Уран и Нептун. А вот Марс, Юпитер, Венера и Сатурн будут видны невооружённым глазом. Но и для частичного наслаждения редкими небесным шоу нужны особые условия. Это — минимальное световое загрязнение от источников на земле и безоблачное небо. Так что, лучше уехать подальше от источников света и смотреть в небеса ночью.

А самое удивительное: парад планет 21 января — это лишь начало, ведь в феврале нас ждёт ещё более впечатляющее зрелище. Благодаря январскому параду планет с Земли можно будет увидеть Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. А 28 февраля к ним присоединится Меркурий. Фактически, мы сможем наблюдать парад всех планет Солнечной системы, кроме Земли.

Такое явление происходит нечасто, поэтому любителям астрономии стоит отметить 28 февраля в календаре красным цветом. Это будет особенный день.

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