Парад планет пройдет над Уфой

Во второй декаде месяца, в период с 21 по 25 января, в ночном небе Уфы можно будет наблюдать уникальное явление — планеты Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию. Это называется Парад планет. Многие верят, что при Параде планет происходят какие-то знаковые события, важные для всего человечества. Ученые списывают это суеверие на то, что Парад планет проходит редко, а важным можно считать очень многое и довольно субъективно.