От бензина до строительных материалов. На что еще повысили цены в 2025 году?

Бензин в России продолжит дорожать. И это отразиться не только на автолюбителях, но на всю экономику страны и каждого жителя. Увеличится стоимость транспортировки, цен на продукты питания и многое другое. Некоторые эксперты прогнозируют что цена приблизится к мировым тарифам и составит 120 рублей. К причинам роста стоимости топлива относят: повышение акцизов, инфляцию, тарифы «Транснефти».