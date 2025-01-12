От бензина до строительных материалов. На что еще повысили цены в 2025 году?

Posted 12 января, 06:40
Published 12 января, 06:40
Modified 12 января, 06:48
Updated 12 января, 06:48
Бензин в России продолжит дорожать. И это отразиться не только на автолюбителях, но на всю экономику страны и каждого жителя. Увеличится стоимость транспортировки, цен на продукты питания и многое другое. Некоторые эксперты прогнозируют что цена приблизится к мировым тарифам и составит 120 рублей. К причинам роста стоимости топлива относят: повышение акцизов, инфляцию, тарифы «Транснефти».
Минтранс Башкирии ранее сообщил о том, что с 6 января 2025 года тарифы на проезд через Восточный выезд Уфы поменяются. Транспорт разделен на четыре категории. Цена по каждой категории будет разная. Разделения на ночной и дневной тарифы не будет.
I — легковые авто и мотоциклы;
II — грузовики и пассажирский транспорт (с прицепом и без);
III — грузовики и автобусы (высотой 2,6 метра и выше);
IV — крупные грузовики и автобусы (высота 2,6 метра и выше, количество осей 3 и более).
— Проезд для транспортных средств первой категории будет составлять 150 рублей, для авто с транспондерами — 130 рублей. Для транспорта второй категории — 250 рублей, а с транспондерами — 230 рублей, машины третьей и четвертой категорий — 300 рублей, а с транспондерами — 280 рублей. Тариф в ночное и дневное время отличаться не будут, — указано на официальной странице ВК «Минтранс Республики Башкортостан».
С 1 января 2025 года в России выросла цена на техосмотр автомобилей. Увеличение составило примерно 7,5%. В зависимости от региона.
Большинство штрафов в 2025 году в России вырастут почти в полтора раза. Например, штраф за движение по выделенной полосе был 1500 рублей, а теперь он увеличился до 2250. Скидка за оперативное погашение штрафов, наоборот, уменьшится с 50 до 25%.
Компьютеры, телефоны, различные гаджеты, а также бытовая техника повысятся из-за акцизов, роста валют. Поэтому эксперты советуют не затягивать с приобретением, так как цены будут расти. Что именно лучше купить в начале года, мы писали ранее:
Таможенные тарифы на ввоз иномарок в Россию вырастут на 20—38% и будут зависеть от цены автомобиля. Также сильно повлияет на стоимость ввозимых в Россию автомобилей утильсбор.
Стоимость российских авто также будут расти по ряду факторов: импортные комплектующие, высокая учетная ставка ЦБ и неустойчивость рубля.
Также эксперты предупреждают о том, что купить авто в кредит в 2025 году будет значительно сложнее, чем 2024. Ставки и требования банков к заемщикам выросли.
ЗАГСы РФ поднимут расценки на свои услуги в 2025 году. Теперь расторжение брака обойдется значительно дороже. Госпошлина за государственное расторжение брака не 650 рублей, а 5000 рублей с каждого супруга.
Смена имени или фамилии в 2025 году, также обойдется в 5000 рублей. В 2024 году эта услуга стоила 1600 рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров уже подписал распоряжение, утверждающее индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Федеральное законодательство РФ позволяет изменение цен ЖКУ раз в год 1 июля. Стоимость услуг зависят от цен на газ, электро и тепловую энергию. Также учитывается уровень инфляции. В Уфе тарифы могут поднять до 16,7%.
Эксперты прогнозируют, что цены на краткосрочную аренду жилья поднимутся на 15-17%. Это вызвано активным ростом внутреннего туризма в стране. Долгосрочная аренда тоже будет расти вверх. Особенно в сезонные периоды.
Причин несколько: инфляция, недоступность ипотечного кредитования и, как следствие, покупки жилья.
Цены импортных строительных материалов в РФ могут подняться на 15− 20% в 2025 году. Строительные материалы российского производства, по мнению экспертов, не вырастут более чем на 10%. Больше всего поднимутся отделочные материалы из-за границы премиум класса — 30%.