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Posted 12 января, 06:40

Published 12 января, 06:40

Modified 12 января, 06:48

Updated 12 января, 06:48

Подробный обзор на рост цен в Башкирии в 2025 году

От бензина до строительных материалов. На что еще повысили цены в 2025 году?

12 января 2025, 06:40
Фото: 1MI.

Подробный обзор на рост цен в Башкирии в 2025 году

2025 год начался с повышения цен на многие товары, тарифы и услуги. Более подробно в материале MKset.

Цены на бензин в 2025 году

Бензин в России продолжит дорожать. И это отразиться не только на автолюбителях, но на всю экономику страны и каждого жителя. Увеличится стоимость транспортировки, цен на продукты питания и многое другое. Некоторые эксперты прогнозируют что цена приблизится к мировым тарифам и составит 120 рублей. К причинам роста стоимости топлива относят: повышение акцизов, инфляцию, тарифы «Транснефти».

Цены на бензин 2025
Цены на бензин 2025. Фото: 1MI

Тарифы на платные дороги 2025

Минтранс Башкирии ранее сообщил о том, что с 6 января 2025 года тарифы на проезд через Восточный выезд Уфы поменяются. Транспорт разделен на четыре категории. Цена по каждой категории будет разная. Разделения на ночной и дневной тарифы не будет.

I — легковые авто и мотоциклы;

II — грузовики и пассажирский транспорт (с прицепом и без);

III — грузовики и автобусы (высотой 2,6 метра и выше);

IV — крупные грузовики и автобусы (высота 2,6 метра и выше, количество осей 3 и более).

— Проезд для транспортных средств первой категории будет составлять 150 рублей, для авто с транспондерами — 130 рублей. Для транспорта второй категории — 250 рублей, а с транспондерами — 230 рублей, машины третьей и четвертой категорий — 300 рублей, а с транспондерами — 280 рублей. Тариф в ночное и дневное время отличаться не будут, — указано на официальной странице ВК «Минтранс Республики Башкортостан».

Стоимость техосмотра в 2025 году

С 1 января 2025 года в России выросла цена на техосмотр автомобилей. Увеличение составило примерно 7,5%. В зависимости от региона.

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Штрафы за нарушения ПДД в 2025 году

Большинство штрафов в 2025 году в России вырастут почти в полтора раза. Например, штраф за движение по выделенной полосе был 1500 рублей, а теперь он увеличился до 2250. Скидка за оперативное погашение штрафов, наоборот, уменьшится с 50 до 25%.

Штрафы ГИБДД 2025
Штрафы ГИБДД 2025

Цены на электронику и бытовую технику

Компьютеры, телефоны, различные гаджеты, а также бытовая техника повысятся из-за акцизов, роста валют. Поэтому эксперты советуют не затягивать с приобретением, так как цены будут расти. Что именно лучше купить в начале года, мы писали ранее:

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Цены на иномарки и российские авто 2025

Таможенные тарифы на ввоз иномарок в Россию вырастут на 20—38% и будут зависеть от цены автомобиля. Также сильно повлияет на стоимость ввозимых в Россию автомобилей утильсбор.

Стоимость российских авто также будут расти по ряду факторов: импортные комплектующие, высокая учетная ставка ЦБ и неустойчивость рубля.

Также эксперты предупреждают о том, что купить авто в кредит в 2025 году будет значительно сложнее, чем 2024. Ставки и требования банков к заемщикам выросли.

Расторжение брака и смена имени

ЗАГСы РФ поднимут расценки на свои услуги в 2025 году. Теперь расторжение брака обойдется значительно дороже. Госпошлина за государственное расторжение брака не 650 рублей, а 5000 рублей с каждого супруга.

Смена имени или фамилии в 2025 году, также обойдется в 5000 рублей. В 2024 году эта услуга стоила 1600 рублей.

Как вырастут коммунальные платежи в 2025 году

Глава Башкирии Радий Хабиров уже подписал распоряжение, утверждающее индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Федеральное законодательство РФ позволяет изменение цен ЖКУ раз в год 1 июля. Стоимость услуг зависят от цен на газ, электро и тепловую энергию. Также учитывается уровень инфляции. В Уфе тарифы могут поднять до 16,7%.

Тарифы ЖКУ 2025 повысятся
Тарифы ЖКУ 2025 повысятся. Фото: 1MI

Как вырастет аренда жилья в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что цены на краткосрочную аренду жилья поднимутся на 15-17%. Это вызвано активным ростом внутреннего туризма в стране. Долгосрочная аренда тоже будет расти вверх. Особенно в сезонные периоды.

Причин несколько: инфляция, недоступность ипотечного кредитования и, как следствие, покупки жилья.

Аренда жилья Уфа
Аренда жилья Уфа

Цены на строительные материалы в 2025 году

Цены импортных строительных материалов в РФ могут подняться на 15− 20% в 2025 году. Строительные материалы российского производства, по мнению экспертов, не вырастут более чем на 10%. Больше всего поднимутся отделочные материалы из-за границы премиум класса — 30%.

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