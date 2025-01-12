На повестке у Хабирова: жалобы на снег и поддержка жён военных

Первое в 2025 году оперативное совещание под председательством главы Башкирии Радия Хабирова состоится в понедельник, 13 января. На оперативке у Хабирова обсудят текущую ситуацию в регионе. Подчиненные доложат главе Республики Башкортостан о том, как обстоят дела в медицине, ЖКХ, по части дорог и транспорта.