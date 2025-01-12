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Posted 12 января, 08:20

Published 12 января, 08:20

Modified 12 января, 08:20

Updated 12 января, 08:20

На повестке у Хабирова: жалобы на снег и поддержка жён военных

На повестке у Хабирова: жалобы на снег и поддержка жён военных

12 января 2025, 08:20
Фото: glavarb.ru.
Основные вопросы повестки оперативки — поддержка семей участников спецоперации, работа промышленных кластеров, выплаты для работников культуры, сообщает правительство Башкирии.
Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии
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Первое в 2025 году оперативное совещание под председательством главы Башкирии Радия Хабирова состоится в понедельник, 13 января. На оперативке у Хабирова обсудят текущую ситуацию в регионе. Подчиненные доложат главе Республики Башкортостан о том, как обстоят дела в медицине, ЖКХ, по части дорог и транспорта.

Ожидается, что будет поднята тема перекрытия дорог в Башкирии из-за сильного снегопада. Так, 9 января властям региона пришлось закрывать движение на участках множества дорог, в том числе — на федеральных трассах М-5 и М-7.

Не забудут и про жалобы жителей Башкирии в соцсетях. Там сейчас в авангарде — уборка дорог и дворов Уфы от снега и повышение стоимости проезда по платной дороге «Восточный выезд». Новая цена выше прежней на 650%.

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