На повестке у Хабирова: жалобы на снег и поддержка жён военных

Posted 12 января, 08:20
Published 12 января, 08:20
Modified 12 января, 08:20
Updated 12 января, 08:20
Первое в 2025 году оперативное совещание под председательством главы Башкирии Радия Хабирова состоится в понедельник, 13 января. На оперативке у Хабирова обсудят текущую ситуацию в регионе. Подчиненные доложат главе Республики Башкортостан о том, как обстоят дела в медицине, ЖКХ, по части дорог и транспорта.
Ожидается, что будет поднята тема перекрытия дорог в Башкирии из-за сильного снегопада. Так, 9 января властям региона пришлось закрывать движение на участках множества дорог, в том числе — на федеральных трассах М-5 и М-7.
Не забудут и про жалобы жителей Башкирии в соцсетях. Там сейчас в авангарде — уборка дорог и дворов Уфы от снега и повышение стоимости проезда по платной дороге «Восточный выезд». Новая цена выше прежней на 650%.