«Мой ребёнок все два часа кричал от боли!»

— «Скорая помощь» не могла приехать по адресу. Два часа стояла на трассе в Стерлитамакском районе, так как нашу дорогу между Старым Краснояром и микрорайоном «Светлый» замело! Мой ребенок все два часа кричал от боли! — пишет Евгения. — Дорога не освещена, дорогу не чистит техника. Дети идут по этим сугробам, в темноте к трассе, чтобы их забрал школьный автобус. А вчера не могла проехать «Скорая помощь». А если пожар?! Разве мы не люди?!