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Posted 12 января, 13:49

Published 12 января, 13:49

Modified 12 января, 13:49

Updated 12 января, 13:49

Главу Башкирии умоляют о помощи из-за снега

«Мой ребёнок все два часа кричал от боли!»

12 января 2025, 13:49
Фото: Изображение Midjourney.

Главу Башкирии умоляют о помощи из-за снега

Крик отчаяния появился на странице руководителя Башкирии Радия Хабирова: врачи не могут пробраться к пациентам из-за вовремя не очищенных дорог.

Жительница Башкирии Евгения Усманова обратилась к руководителю региона на его странице в социальной сети «Вконтакте». Женщина умоляет Радия Хабирова о помощи. Причина такого обращения — заснеженные дороги. Из-за них пришлось страдать сыну Евгении. Ситуация имела место 9 января 2025 года, когда регион накрыли метели. Проблему с проездом к юному пациенту пришлось решать… медицинской бригаде.

— «Скорая помощь» не могла приехать по адресу. Два часа стояла на трассе в Стерлитамакском районе, так как нашу дорогу между Старым Краснояром и микрорайоном «Светлый» замело! Мой ребенок все два часа кричал от боли! — пишет Евгения. — Дорога не освещена, дорогу не чистит техника. Дети идут по этим сугробам, в темноте к трассе, чтобы их забрал школьный автобус. А вчера не могла проехать «Скорая помощь». А если пожар?! Разве мы не люди?!

Свое сообщение Евгения завершила тем, что от местной администрации получает постоянные отговорки. В ситуацию вмешалась администрация Стерлитамакского района. Представители районной администрации парировали взывание о помощи отчетом о том, что дорога была расчищена. Но, как говорится, есть нюанс. Его озвучила сама Евгения.

— Вы очистили, но «Скорая помощь» два часа стояла и ждала, когда очистят!!! В это время ребенок кричал от боли!!! Если бы это сделали раньше, а не когда «Скорая помощь» подняла тревогу!

Вместе с этим стоит добавить, что на претензии по школьному транспорту и освещении дороги к нему чиновники намерены ответить до 16 января.

Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии
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