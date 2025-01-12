ХК «Сочи» внезапно прилетел в Уфу

После посадки в Уфе представители команды вынужденно начали искать автобус, который должен доставить игроков в Магнитогорск. Расстояние между столицей Башкирией и пунктом назначения «леопардов» из «Сочи» — 346 км. Путь можно преодолеть примерно за пять часов. Если трассы не перекроют из-за ухудшения погоды.