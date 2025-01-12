ХК «Сочи» внезапно прилетел в Уфу

Posted 12 января, 15:11
Published 12 января, 15:11
Modified 12 января, 15:25
Updated 12 января, 15:25
Из-за неблагоприятных погодных условий самолёт с хоккеистами «Сочи» не смог приземлиться в Магнитогорске, где на понедельник, 13 января, запланирован матч с «Металлургом». Об этом сообщила пресс-служба команды КХЛ.
— Летели в Магнитогорск, но приземлились в Уфе. Из-за сложных погодных условий в аэропорту Магнитогорска «леопарды» были вынуждены отправиться на запасной аэродром, — говорится в сообщении «Сочи».
После посадки в Уфе представители команды вынужденно начали искать автобус, который должен доставить игроков в Магнитогорск. Расстояние между столицей Башкирией и пунктом назначения «леопардов» из «Сочи» — 346 км. Путь можно преодолеть примерно за пять часов. Если трассы не перекроют из-за ухудшения погоды.
Игру в Магнитогорске не перенесли и не отменили. Как сообщает пресс-служба ХК «Сочи», 13 января клуб сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», 15 января — в Балашихе с «Витязем» и 17 января — в Москве с «Динамо».
Матч между «Металлургом» и «Сочи» начнётся в 17:00 по московскому времени.
Хоккейный клуб «Сочи» выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента основания лиги в 2008 году. В разные годы команда показывала разные результаты, но в последние годы заметно улучшила свои позиции.
В сезоне 2021/2022 команда заняла 9-е место в регулярном чемпионате и дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступила московскому «Спартаку».
В сезоне 2022/2023 команда показала более уверенный результат и заняла 6-е место в регулярном чемпионате. Это позволило клубу впервые в своей истории выйти в финал Восточной конференции, где «Сочи» уступил магнитогорскому «Металлургу».
Напомним, 12 января в Уфе проходит Кубок памяти Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!». На турнир приехали легенды российского хоккея. Читатели Mkset могут проверить свои знания о легенде советского хоккея в тематическом тесте.