Буржуйка сожгла уфимца

Posted 12 января, 09:30
Published 12 января, 09:30
Modified 12 января, 09:33
Updated 12 января, 09:33
В Уфе скончался старый знакомый уфимских спасателей. Они неоднократно приезжали в дом мужчина. Причина в том, что в его жилище на улице Районной часто возникали пожары. Мужчина отапливал свой бревенчатый дом дедовским способом — буржуйкой. Такая печь — не только пережиток прошлого, но и угроза пожара при неосторожном обращении с таким допотопным источником тепла.
Буржуйка довела до трагедии. В воскресенье, 12 января, приехавшие на очередной вызов пожарные нашли труп хозяина дома. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего пять квадратных метров, 64-летний уфимец погиб.
— Мы частенько приезжали по этому адресу. У него в доме была буржуйка, а труба выходила в окно и сильно дымила. В доме было много хлама из-за чего создавалась пожароопасная обстановка, — рассказали пожарные.
Причину и все обстоятельства смерти уфимца предстоит установить оперативно-следственной группе.