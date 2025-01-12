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Posted 12 января, 09:30

Published 12 января, 09:30

Modified 12 января, 09:33

Updated 12 января, 09:33

В Уфе произошел пожар

Буржуйка сожгла уфимца

12 января 2025, 09:30
Фото: МЧС Башкирии.

В Уфе произошел пожар

Наплевательство на правила пожарной безопасности привели к трагедии, сообщает в воскресенье, 12 января, МЧС Башкирии.

В Уфе скончался старый знакомый уфимских спасателей. Они неоднократно приезжали в дом мужчина. Причина в том, что в его жилище на улице Районной часто возникали пожары. Мужчина отапливал свой бревенчатый дом дедовским способом — буржуйкой. Такая печь — не только пережиток прошлого, но и угроза пожара при неосторожном обращении с таким допотопным источником тепла.

Буржуйка довела до трагедии. В воскресенье, 12 января, приехавшие на очередной вызов пожарные нашли труп хозяина дома. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего пять квадратных метров, 64-летний уфимец погиб.

— Мы частенько приезжали по этому адресу. У него в доме была буржуйка, а труба выходила в окно и сильно дымила. В доме было много хлама из-за чего создавалась пожароопасная обстановка, — рассказали пожарные.

Фото: МЧС Башкирии

Причину и все обстоятельства смерти уфимца предстоит установить оперативно-следственной группе.

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