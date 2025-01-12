Буржуйка сожгла уфимца

В Уфе скончался старый знакомый уфимских спасателей. Они неоднократно приезжали в дом мужчина. Причина в том, что в его жилище на улице Районной часто возникали пожары. Мужчина отапливал свой бревенчатый дом дедовским способом — буржуйкой. Такая печь — не только пережиток прошлого, но и угроза пожара при неосторожном обращении с таким допотопным источником тепла.