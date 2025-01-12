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Posted 12 января, 10:20

Published 12 января, 10:20

Modified 12 января, 10:20

Updated 12 января, 10:20

Бомжи оккупировали «Уфа — Арену»

Бомжи оккупировали «Уфа — Арену»

12 января 2025, 10:20
Фото: Регина Гильманова. vk.com/radiyhabirov.
Сюжет
Радий Хабиров
Зловонные бездомные заставили пассажирку общественного транспорта пожаловаться главе Башкирии.

Уфимская блоггера Регина оставила запись с возмущениями в аккаунте главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Девушку рассердила обстановка в остановочном павильоне «Уфа — Арена». Там лица явно без определенного места жительства устроили себе приют. На зиму бомжи оккупировали теплую остановку «Уфа — Арена». Естественно, со всеми вытекающими, в первую очередь, в плане ароматов, последствиями. Пассажирам ждать транспорт в таких условиях некомфортно — резкий запах социального дна слишком сильно бьет в нос.

Уфимка Регина попросила Радия Хабирова решить вопрос с местными бомжами, которые явно не украшают виды столицы Башкирии. Публичной реакции властей на обращение за пять дней с момента появления записи не последовало.

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Напомним, осенью 2024 года власти Уфы сообщали о планах установить в городе пять теплых остановок. Уфимцы резонно предположили, что все они станут приютами бомжей. И, как можно увидеть, оказались правы.

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