Бомжи оккупировали «Уфа — Арену»

Уфимская блоггера Регина оставила запись с возмущениями в аккаунте главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Девушку рассердила обстановка в остановочном павильоне «Уфа — Арена». Там лица явно без определенного места жительства устроили себе приют. На зиму бомжи оккупировали теплую остановку «Уфа — Арена». Естественно, со всеми вытекающими, в первую очередь, в плане ароматов, последствиями. Пассажирам ждать транспорт в таких условиях некомфортно — резкий запах социального дна слишком сильно бьет в нос.