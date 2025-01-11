Posted 11 января, 11:23
Published 11 января, 11:23
Modified 11 января, 11:25
Updated 11 января, 11:25
Возле города Салават в Башкирии непрофессиональные спасатели проявили чудеса смекалки и стойкости, чтобы спасти кормящую мать. Как рассказывают участники спасательной операции, о беде на всё село раструбило потомство терпящей бедствие.
Местные жители услышали сильное и жалобное мычание. Оказалось, что это телята ревели на всё село и зовут на помощь — их мама провалилась в речку. Местные мужчины быстро скооперировались и бросились спасать бурёнку. Спасательная операция длилась почти семь часов. Корову всё же удалось вытащить из ледяной воды. Обессиленная бурёнка еле стояла. Корову отогрели под одеялами, растерли ноги, развели костёр. Пережившая ужас бурёнка начала приходить в себя. Телята всё время были рядом с матерью.
История кончилась хэппи-эндом. Корову и телят передали её хозяину.