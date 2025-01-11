Местные жители услышали сильное и жалобное мычание. Оказалось, что это телята ревели на всё село и зовут на помощь — их мама провалилась в речку. Местные мужчины быстро скооперировались и бросились спасать бурёнку. Спасательная операция длилась почти семь часов. Корову всё же удалось вытащить из ледяной воды. Обессиленная бурёнка еле стояла. Корову отогрели под одеялами, растерли ноги, развели костёр. Пережившая ужас бурёнка начала приходить в себя. Телята всё время были рядом с матерью.