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Posted 11 января, 17:11

Published 11 января, 17:11

Modified 11 января, 17:14

Updated 11 января, 17:14

Знаменитый академик умер в Уфе

Знаменитый академик умер в Уфе

11 января 2025, 17:11
Фото: isi-rb.ru.
Прощание с Мазгаром Исянбаевым состоится в воскресенье, 12 января, сообщает «БашИнформ».

В Уфе на 89-м году жизни скончался выдающийся ученый Мазгар Насипович Исянбаев. Он был академиком Академии наук Республики Башкортостан, доктором экономических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Мазгар Исянбаев посвятил свою жизнь науке. Он работал в Институте социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, где заведовал отделом и сектором проблем региональной экономики. Его вклад в развитие экономической науки был неоценим.

Среди главных достижений Мазгара Насиповича — усовершенствование методологических основ формирования хозяйственных комплексов республик в составе России как региональных подсистем единого народнохозяйственного комплекса страны в условиях перехода к рыночной экономике. Его труды стали основой для многих исследований и разработок в области региональной экономики.

Прощание с Мазгаром Исянбаевым состоится 12 января в 13:00 в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН по адресу: проспект Октября, 71. Его память будут чтить коллеги, ученики и все, кто знал и ценил этого выдающегося ученого.

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Напомним, в январе 2025 года в Уфе умер экономист и эрудит Ильдар Габитов.

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