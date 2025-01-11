Знаменитый академик умер в Уфе

Posted 11 января, 17:11
Published 11 января, 17:11
Modified 11 января, 17:14
Updated 11 января, 17:14
В Уфе на 89-м году жизни скончался выдающийся ученый Мазгар Насипович Исянбаев. Он был академиком Академии наук Республики Башкортостан, доктором экономических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Мазгар Исянбаев посвятил свою жизнь науке. Он работал в Институте социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, где заведовал отделом и сектором проблем региональной экономики. Его вклад в развитие экономической науки был неоценим.
Среди главных достижений Мазгара Насиповича — усовершенствование методологических основ формирования хозяйственных комплексов республик в составе России как региональных подсистем единого народнохозяйственного комплекса страны в условиях перехода к рыночной экономике. Его труды стали основой для многих исследований и разработок в области региональной экономики.
Прощание с Мазгаром Исянбаевым состоится 12 января в 13:00 в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН по адресу: проспект Октября, 71. Его память будут чтить коллеги, ученики и все, кто знал и ценил этого выдающегося ученого.