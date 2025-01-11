Знаменитый академик умер в Уфе

Прощание с Мазгаром Исянбаевым состоится 12 января в 13:00 в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН по адресу: проспект Октября, 71. Его память будут чтить коллеги, ученики и все, кто знал и ценил этого выдающегося ученого.