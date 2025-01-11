Водитель оскорбил гаишника взяткой в ₽10`000

Posted 11 января, 06:36
Published 11 января, 06:36
Modified 11 января, 06:38
Updated 11 января, 06:38
Дача взятки сотруднику ГАИ была пресечена в Бирске в Башкирии. Покушение на преступление совершил водитель внедорожника Haval. Автоинспекторы остановили китайскую машину во время патрулирования. Они стали подозревать, что сидевший за рулём мужчина употребил спиртное перед поездкой. Водитель понял, что ему грозит лишение прав и автомобиля и решил идти ва-банк. Он предложил сотруднику ДПС отпустить его за ₽10`000. Автоинспектор мзду не принял и сообщил, куда надо.
— При составлении протокола в патрульной автомашине гражданин достал из бумажника две купюры по ₽5`000 и предложил сотруднику ДПС за непривлечение его к ответственности. Инспекторами ДПС он был предупреждён об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но водитель Haval не прекратил свои противоправные действия и положил деньги рядом с коробкой передач, — сообщил главный автоинспектор Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
Теперь водителю китайского внедорожника грозит не только статья за пьяную езду, но и уголовная ответственность за покушение на дачу взятки. Санкция за это преступление предполагает лишение на срок до восьми лет.
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