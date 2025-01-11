Водитель оскорбил гаишника взяткой в ₽10`000

Дача взятки сотруднику ГАИ была пресечена в Бирске в Башкирии. Покушение на преступление совершил водитель внедорожника Haval. Автоинспекторы остановили китайскую машину во время патрулирования. Они стали подозревать, что сидевший за рулём мужчина употребил спиртное перед поездкой. Водитель понял, что ему грозит лишение прав и автомобиля и решил идти ва-банк. Он предложил сотруднику ДПС отпустить его за ₽10`000. Автоинспектор мзду не принял и сообщил, куда надо.