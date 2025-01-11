В Уфе построят новый детсад

Posted 11 января, 13:36
Published 11 января, 13:36
Modified 11 января, 13:39
Updated 11 января, 13:39
Свой законный выходной высокопоставленные чиновники провели на рабочем выезде. В Нагаево в субботу нагрянули исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов, министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин и глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. Цель визита на городскую окраину — обсуждение плана строительства нового детского сада.
— Новый детский сад планируем построить возле школы №147, что по улице 65-летия Победы. Строительство начнем в 2025 году, — сообщил Антон Тарасов. — Объект ставлю на личный контроль.
Чиновник также добавил, что проблема мест в детских садах в Нагаево стоит особо остро. Уфимское село и так густо населено, и год от года жителей там ставится больше и больше. Мест в учреждениях образования хватает не всем.