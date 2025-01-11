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Posted 11 января, 13:36

Published 11 января, 13:36

Modified 11 января, 13:39

Updated 11 января, 13:39

В Уфе построят новый детсад

В Уфе построят новый детсад

11 января 2025, 13:36
Фото: 1MI.
Возведение учреждения дошкольного образования в Нагаево планируют начать в 2025 году, сообщает в субботу, 11 января, глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

Свой законный выходной высокопоставленные чиновники провели на рабочем выезде. В Нагаево в субботу нагрянули исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов, министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин и глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. Цель визита на городскую окраину — обсуждение плана строительства нового детского сада.

— Новый детский сад планируем построить возле школы №147, что по улице 65-летия Победы. Строительство начнем в 2025 году, — сообщил Антон Тарасов. — Объект ставлю на личный контроль.

Чиновник также добавил, что проблема мест в детских садах в Нагаево стоит особо остро. Уфимское село и так густо населено, и год от года жителей там ставится больше и больше. Мест в учреждениях образования хватает не всем.

Благоустройство парка запускают в Уфе
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Напомним, ранее стало известно о старте благоустройства дендропарка в Уфе.

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