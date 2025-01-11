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Posted 11 января, 14:16

Published 11 января, 14:16

Modified 11 января, 14:16

Updated 11 января, 14:16

В Башкирии уже наступила весна

В Башкирии уже наступила весна

11 января 2025, 14:16
Фото: mkset.ru.
Метеорологи сходятся во мнении, что температурные показатели января больше походят на погоду в марте — прогноз погоды на завтра от Башгидромета подтверждает эту позицию.
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Кажется, крещенские морозы, как и значительные похолодания в любые другие дни января, этой зимой в Башкирии отменяются. Синоптики отмечают, что температурные показатели в Башкортостане, которые сложились к середине января — метеорологическая весна. В регионе наблюдаются капризы природы, но сильных зимних заморозков большинство жителей Башкирии за половину самого холодного сезона года не увидели и вряд ли увидят в 2025 году.

Как сообщает Башгидромет, погода в Башкирии завтра, 12 января, будет приятной и спокойной. Сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -6°С…-11°С, местами до -19°С, а днем ожидается — от -2°С до -7°С.

Погода в Уфе завтра, 12 января, поддерживает тенденции региона. Воскресенье пройдет без метелей и снегопадов. Ночью от -7°С до -9°С, а днём от -3°С до -5°С.

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