В Башкирии уже наступила весна

Кажется, крещенские морозы, как и значительные похолодания в любые другие дни января, этой зимой в Башкирии отменяются. Синоптики отмечают, что температурные показатели в Башкортостане, которые сложились к середине января — метеорологическая весна. В регионе наблюдаются капризы природы, но сильных зимних заморозков большинство жителей Башкирии за половину самого холодного сезона года не увидели и вряд ли увидят в 2025 году.