В Башкирии уже наступила весна

Posted 11 января, 14:16
Published 11 января, 14:16
Modified 11 января, 14:16
Updated 11 января, 14:16
Кажется, крещенские морозы, как и значительные похолодания в любые другие дни января, этой зимой в Башкирии отменяются. Синоптики отмечают, что температурные показатели в Башкортостане, которые сложились к середине января — метеорологическая весна. В регионе наблюдаются капризы природы, но сильных зимних заморозков большинство жителей Башкирии за половину самого холодного сезона года не увидели и вряд ли увидят в 2025 году.
Как сообщает Башгидромет, погода в Башкирии завтра, 12 января, будет приятной и спокойной. Сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -6°С…-11°С, местами до -19°С, а днем ожидается — от -2°С до -7°С.
Погода в Уфе завтра, 12 января, поддерживает тенденции региона. Воскресенье пройдет без метелей и снегопадов. Ночью от -7°С до -9°С, а днём от -3°С до -5°С.