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Posted 11 января, 11:53

Published 11 января, 11:53

Modified 11 января, 11:55

Updated 11 января, 11:55

В Башкирии бойца СВО похоронили спустя два года после гибели

В Башкирии бойца СВО похоронили спустя два года после гибели

11 января 2025, 11:53
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии.
Траурная церемония прошла в Белорецке, сообщает в субботу, 11 января, районная администрация.

Рафис Мустафин погиб в зоне проведения СВО еще в 2023 году. Он скончался в ходе выполнения боевой задачи. Мужчине было 40 лет. Администрация Белорецкого района выразила соболезнования всем родным и близким павшего бойца и заверила, что память о его подвиге будет жить вечно.

Известно, что Рафис Мустафин родился в Тукане. После школы отучился в ПТУ на каменщика в Белорецке. Завершив срочную службу в армии, стал вахтовиком. Рафис Мустафин ездил по вахтам почти десять лет, и в 2023 году принял решение служить в российской армии. В зоне СВО был механиком-водителем БМП. Детали гибели бойца не раскрывают. Похоронен на Аллее Героев Белорецка.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что Уфа экстренно приняла рейсы на Казань. Причина — угроза атаки беспилотников.

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