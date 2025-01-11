В Башкирии бойца СВО похоронили спустя два года после гибели

Posted 11 января, 11:53
Published 11 января, 11:53
Modified 11 января, 11:55
Updated 11 января, 11:55
Рафис Мустафин погиб в зоне проведения СВО еще в 2023 году. Он скончался в ходе выполнения боевой задачи. Мужчине было 40 лет. Администрация Белорецкого района выразила соболезнования всем родным и близким павшего бойца и заверила, что память о его подвиге будет жить вечно.
Известно, что Рафис Мустафин родился в Тукане. После школы отучился в ПТУ на каменщика в Белорецке. Завершив срочную службу в армии, стал вахтовиком. Рафис Мустафин ездил по вахтам почти десять лет, и в 2023 году принял решение служить в российской армии. В зоне СВО был механиком-водителем БМП. Детали гибели бойца не раскрывают. Похоронен на Аллее Героев Белорецка.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что Уфа экстренно приняла рейсы на Казань. Причина — угроза атаки беспилотников.