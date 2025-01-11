В Башкирии бойца СВО похоронили спустя два года после гибели

Известно, что Рафис Мустафин родился в Тукане. После школы отучился в ПТУ на каменщика в Белорецке. Завершив срочную службу в армии, стал вахтовиком. Рафис Мустафин ездил по вахтам почти десять лет, и в 2023 году принял решение служить в российской армии. В зоне СВО был механиком-водителем БМП. Детали гибели бойца не раскрывают. Похоронен на Аллее Героев Белорецка.