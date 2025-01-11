Тест: что вы знаете о гордости советского хоккея и «Салавата Юлаева»

Posted 11 января, 08:45
Published 11 января, 08:45
Modified 11 января, 08:45
Updated 11 января, 08:45
Хоккейный матч легенд хоккея за Кубок Гимаева «Идите и бейтесь» (0+) состоится на площадке «Уфа-Арена» 12 января. Матч посвящён памяти выдающегося хоккеиста и тренера Сергея Гимаева и приурочен к его 70-летию.
На уфимский лёд выйдут легенды хоккея, такие как Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вячеслав Фетисов и другие. Часть средств, полученных от продажи билетов, будет направлена на поддержку детского спорта в регионе.
Начало матча запланировано на 17:30 по местному времени. В продаже к этому часу остались билеты стоимость от ₽483 до ₽973. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, будет организована прямая трансляция Кубка Гимаева «Идите и бейтесь» на телеканале МАТЧ ТВ.
Mkset предлагает почтить память легенды советского хоккея и уфимского спорта Сергея Гимаева, пройдя тест на знание фактов из жизни прославленного спортсмена и гордости ХК «Салават Юлаев».