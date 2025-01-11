Тест: что вы знаете о гордости советского хоккея и «Салавата Юлаева»

Начало матча запланировано на 17:30 по местному времени. В продаже к этому часу остались билеты стоимость от ₽483 до ₽973. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, будет организована прямая трансляция Кубка Гимаева «Идите и бейтесь» на телеканале МАТЧ ТВ.