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Posted 11 января, 08:45

Published 11 января, 08:45

Modified 11 января, 08:45

Updated 11 января, 08:45

Звезды хоккея разыграют Кубок Гимаева в Уфе

Тест: что вы знаете о гордости советского хоккея и «Салавата Юлаева»

11 января 2025, 08:45
Фото: news.sportbox.ru.

Звезды хоккея разыграют Кубок Гимаева в Уфе

В воскресенье, 12 января, уфимский лёд будет плавиться от сияния звезд хоккея.

Хоккейный матч легенд хоккея за Кубок Гимаева «Идите и бейтесь» (0+) состоится на площадке «Уфа-Арена» 12 января. Матч посвящён памяти выдающегося хоккеиста и тренера Сергея Гимаева и приурочен к его 70-летию.

На уфимский лёд выйдут легенды хоккея, такие как Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вячеслав Фетисов и другие. Часть средств, полученных от продажи билетов, будет направлена на поддержку детского спорта в регионе.

Начало матча запланировано на 17:30 по местному времени. В продаже к этому часу остались билеты стоимость от ₽483 до ₽973. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, будет организована прямая трансляция Кубка Гимаева «Идите и бейтесь» на телеканале МАТЧ ТВ.

Mkset предлагает почтить память легенды советского хоккея и уфимского спорта Сергея Гимаева, пройдя тест на знание фактов из жизни прославленного спортсмена и гордости ХК «Салават Юлаев».

Тест для знатоков хоккея
Тест
Фото: news.sportbox.ru
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