Скидку на «Восточный выезд» дали избранным в Уфе

Posted 11 января, 05:09
Published 11 января, 05:09
Modified 11 января, 05:09
Updated 11 января, 05:09
В Башкортостане начали действовать льготы для проезда по Восточному выезду. Ветераны боевых действий, участники СВО и другие категории граждан, внесенные в специальный Реестр, могут оформить бесплатный или льготный проезд. Услуга доступна на Региональном портале Госуслуг с 16 декабря. Подать заявление можно через МФЦ или Портал государственных услуг Республики Башкортостан.
— Поступило 372 заявления, 36 автомобилей уже включены в Реестр. От платы за проезд освобождаются ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, водители электрокаров, участники СВО, включая контрактников и бойцов Росгвардии, члены семей погибших участников СВО. Скидка 50% предусмотрена для владельцев автомобилей на газомоторном топливе, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
В случае замены транспортного средства, владелец может внести изменения в реестр. Также есть возможность удалить информацию из реестра. Для получения льгот необходимо постоянно проживать в Республике Башкортостан. Для участников специальной военной операции (СВО) требуется постоянная или временная регистрация. Высота транспортных средств не должна превышать двух метров. Они не могут использоваться в коммерческих целях, включая такси. Проезд осуществляется по полосам с оплатой наличными и через операторов.
Напомним, в январе 2025 года была увеличена плата за проезд по «Восточному выезду» в Уфе. Ночная скидка отменена полностью. Таким образом, стоимость проезда по «Восточному выезду» в Уфе для легковых автомобилей ночью выросла с ₽20 до ₽150, или на 650%.
«Восточный выезд» — это первая платная скоростная автомагистраль в Республике Башкортостан. Она относится к категории 1Б и позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Это единственная дорога в регионе, где установлены такие высокие ограничения скорости. В тоннеле скорость движения ограничена 80 км/ч.
Проект был реализован по концессионной схеме, поэтому проезд по дороге платный. Инвестор должен не только окупить свои вложения, но и получить прибыль. Однако есть категории граждан, которым предоставляются льготы на проезд. Однако эти «подарки» от бизнеса сводятся на нет из-за регулярных ремонтных работ на дорогах Уфы. Иногда платная дорога остаётся единственным приемлемым вариантом, как, например, в случае с перекрытием Шакшинского моста.