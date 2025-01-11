Скидку на «Восточный выезд» дали избранным в Уфе

Проект был реализован по концессионной схеме, поэтому проезд по дороге платный. Инвестор должен не только окупить свои вложения, но и получить прибыль. Однако есть категории граждан, которым предоставляются льготы на проезд. Однако эти «подарки» от бизнеса сводятся на нет из-за регулярных ремонтных работ на дорогах Уфы. Иногда платная дорога остаётся единственным приемлемым вариантом, как, например, в случае с перекрытием Шакшинского моста.