mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 05:09

Published 11 января, 05:09

Modified 11 января, 05:09

Updated 11 января, 05:09

На «Восточном выезде» ввели льготы на оплату проезда в Уфу

Скидку на «Восточный выезд» дали избранным в Уфе

11 января 2025, 05:09
Фото: Минтранс Башкирии.

На «Восточном выезде» ввели льготы на оплату проезда в Уфу

К завершению первой декады января региональные власти получили около 400 заявок на получение права исключительного пользования платной дорогой, сообщает в субботу, 11 января, Минтранс Башкирии.
«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги
Узнать подробнее

В Башкортостане начали действовать льготы для проезда по Восточному выезду. Ветераны боевых действий, участники СВО и другие категории граждан, внесенные в специальный Реестр, могут оформить бесплатный или льготный проезд. Услуга доступна на Региональном портале Госуслуг с 16 декабря. Подать заявление можно через МФЦ или Портал государственных услуг Республики Башкортостан.

— Поступило 372 заявления, 36 автомобилей уже включены в Реестр. От платы за проезд освобождаются ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, водители электрокаров, участники СВО, включая контрактников и бойцов Росгвардии, члены семей погибших участников СВО. Скидка 50% предусмотрена для владельцев автомобилей на газомоторном топливе, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

В случае замены транспортного средства, владелец может внести изменения в реестр. Также есть возможность удалить информацию из реестра. Для получения льгот необходимо постоянно проживать в Республике Башкортостан. Для участников специальной военной операции (СВО) требуется постоянная или временная регистрация. Высота транспортных средств не должна превышать двух метров. Они не могут использоваться в коммерческих целях, включая такси. Проезд осуществляется по полосам с оплатой наличными и через операторов.

«У нас всё отлично — только как дожить бы?»: цена на проезд в Уфе взлетела в 7,5 раз
Узнать подробнее

Напомним, в январе 2025 года была увеличена плата за проезд по «Восточному выезду» в Уфе. Ночная скидка отменена полностью. Таким образом, стоимость проезда по «Восточному выезду» в Уфе для легковых автомобилей ночью выросла с ₽20 до ₽150, или на 650%.

«Восточный выезд» — это первая платная скоростная автомагистраль в Республике Башкортостан. Она относится к категории 1Б и позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Это единственная дорога в регионе, где установлены такие высокие ограничения скорости. В тоннеле скорость движения ограничена 80 км/ч.

Проект был реализован по концессионной схеме, поэтому проезд по дороге платный. Инвестор должен не только окупить свои вложения, но и получить прибыль. Однако есть категории граждан, которым предоставляются льготы на проезд. Однако эти «подарки» от бизнеса сводятся на нет из-за регулярных ремонтных работ на дорогах Уфы. Иногда платная дорога остаётся единственным приемлемым вариантом, как, например, в случае с перекрытием Шакшинского моста.

Читайте также:
Техосмотр теперь стоит более ₽1000 в УфеУфимца наказали за новогоднюю каретуМассовая авария в Уфе — столкнулись пять машин
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика