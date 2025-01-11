Самолёты сели в Уфе из-за беспилотников

Аэропорту «Уфа» пришлось экстренно принять два самолета, летевших в Татарстан. Их посадка благополучно прошла утром в субботу, 11 января. Казанские рейсы сели в Уфе из-за того, что в аэропортах Татарстана временно ввели ограничение на полёты. Росавиация закрыла небо на два часа — с 06:30 до 08:30 мск. Режим «Ковер» вводили не только в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, но и Ульяновска.