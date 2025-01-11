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Posted 11 января, 06:06

Published 11 января, 06:06

Modified 11 января, 06:58

Updated 11 января, 06:58

Самолёты сели в Уфе из-за беспилотников

Самолёты сели в Уфе из-за беспилотников

11 января 2025, 06:06
Фото: mkset.ru.
Аэропорты Татарстана временно прекратили отправку и приём воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает в субботу, 11 января, Росавиация.

Аэропорту «Уфа» пришлось экстренно принять два самолета, летевших в Татарстан. Их посадка благополучно прошла утром в субботу, 11 января. Казанские рейсы сели в Уфе из-за того, что в аэропортах Татарстана временно ввели ограничение на полёты. Росавиация закрыла небо на два часа — с 06:30 до 08:30 мск. Режим «Ковер» вводили не только в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, но и Ульяновска.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — отметили в Росавиации.

Ранее Telegram-канал «Радар Казань» сообщал о том, что с 06:30 в Казани ожидается налет беспилотников.

Уфимский самолет атаковали фантомы
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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что уфимский рейс атаковали фантомные метки.

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