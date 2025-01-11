Небо Уфы открыли

Posted 11 января, 18:33
Published 11 января, 18:33
Modified 11 января, 18:35
Updated 11 января, 18:35
Запрет на взлет и посадку самолётов действовал в международном аэропорту «Уфа» с 18:50 до 21:00 мск в субботу, 11 января. Как сообщает Росавиация, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Чаще всего это указывает на угрозу атаки Уфы беспилотниками. Сменить курс из-за закрытого над Уфой неба пришлось всего одному самолету.
— На запасном аэродроме совершил посадку один самолет, выполнявший рейс в Уфу, — сообщил официальный представитель Росавиации.
Номер и маршрут рейса в ведомстве не уточняют. Как и локацию приземления рейса на Уфу. Пассажиры в безопасности. Их доставят в конечную точку маршрута наземным или воздушным транспортом.
Вместе с разрешением полётов над Уфой открыто небо и татарстанского Нижнекамска.
В субботу небо над Татарстаном закрывали трижды. Утром 11 января два казанских рейса пришлось сажать в столице Башкирии. Вечером меры в сфере гражданского авиасообщения ввели не только в Нижнекамске, но и в самой Уфе.