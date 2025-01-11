mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 18:33

Published 11 января, 18:33

Modified 11 января, 18:35

Updated 11 января, 18:35

Полёты над Уфой возобновлены

Небо Уфы открыли

11 января 2025, 18:33
Фото: mkset.ru.

Полёты над Уфой возобновлены

Ограничение на полеты над столицей Башкирии действовали чуть более двух часов, следует из сообщений Росавиации в субботу, 11 января.

Запрет на взлет и посадку самолётов действовал в международном аэропорту «Уфа» с 18:50 до 21:00 мск в субботу, 11 января. Как сообщает Росавиация, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Чаще всего это указывает на угрозу атаки Уфы беспилотниками. Сменить курс из-за закрытого над Уфой неба пришлось всего одному самолету.

— На запасном аэродроме совершил посадку один самолет, выполнявший рейс в Уфу, — сообщил официальный представитель Росавиации.

Номер и маршрут рейса в ведомстве не уточняют. Как и локацию приземления рейса на Уфу. Пассажиры в безопасности. Их доставят в конечную точку маршрута наземным или воздушным транспортом.

Вместе с разрешением полётов над Уфой открыто небо и татарстанского Нижнекамска.

Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотников
Узнать подробнее

В субботу небо над Татарстаном закрывали трижды. Утром 11 января два казанских рейса пришлось сажать в столице Башкирии. Вечером меры в сфере гражданского авиасообщения ввели не только в Нижнекамске, но и в самой Уфе.

Читайте также:
Уфа оказалась дешевле КазаниМосквичи встретили Новый год с проблемами в санатории «Уязы-Тау»Не берите эту отраву даже по акции: Роскачество назвало худшие продукты Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беспилотники#Росавиация#Аэропорт Уфа#Запрет на полеты#Безопасность воздушного сообщения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика