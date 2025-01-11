Небо Уфы открыли

Запрет на взлет и посадку самолётов действовал в международном аэропорту «Уфа» с 18:50 до 21:00 мск в субботу, 11 января. Как сообщает Росавиация, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Чаще всего это указывает на угрозу атаки Уфы беспилотниками. Сменить курс из-за закрытого над Уфой неба пришлось всего одному самолету.