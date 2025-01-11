Мать и дочь встретились спустя 35 лет разлуки в Башкирии

Posted 11 января, 11:14
Published 11 января, 11:14
Modified 11 января, 11:14
Updated 11 января, 11:14
Анна из Башкирии стала участницей программы «ДНК» (16+) на канале НТВ. Выпуск вышел в эфир телеканала в конце 2024 года. Когда Анне было 18 лет, она узнала, что её удочерили. Её настоящее имя — Гузель. Она башкирка. Главная героиня шоу встретилась со своей мамой после 35 лет разлуки.
Анна вспомнила своё детство: «Я была единственным ребёнком в семье. Родители покупали мне всё, что я хотела. Я не думала о своём происхождении, пока моя двоюродная сестра не рассказала мне об удочерении». Это было для неё потрясением.
Анна узнала, что её удочерили, и это шокировало девушку. Ей не нравилось её имя. Её биологическая мама родила её в Магнитогорске, а на следующий день отказалась от неё. Анна узнала, что её биологическая мама не говорит по-русски.
В программе Анна узнала, что у неё есть сестра Рита. Риту поместили в детский дом, когда ей было восемь лет. Спустя много лет она воссоединилась с матерью, Флюзой Жалаевой. Рита рассказала, что её мама долго не приходила, но потом нашла её. Сейчас Рита счастлива.
После получения результатов ДНК-анализа Анна решила встретиться с мамой в Учалах. Но когда она увидела свою биологическую маму, она не смогла говорить. Она решила поддерживать связь с Ритой, но не сможет общаться с женщиной, которую считает своей мамой.
Флюза попросила прощения за то, что произошло. Анна-Гузель этого сделать не смогла.