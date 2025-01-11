Мать и дочь встретились спустя 35 лет разлуки в Башкирии

В программе Анна узнала, что у неё есть сестра Рита. Риту поместили в детский дом, когда ей было восемь лет. Спустя много лет она воссоединилась с матерью, Флюзой Жалаевой. Рита рассказала, что её мама долго не приходила, но потом нашла её. Сейчас Рита счастлива.