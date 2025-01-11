Мальчиков называют в честь ракет в Башкирии

Posted 11 января, 09:31
Published 11 января, 09:31
Modified 11 января, 09:31
Updated 11 января, 09:31
Среди жителей Башкирии продолжается негласное соревнование на самое креативное имя для новорожденного. Так, с начала 2025 года в Республике Башкортостан родились девочки с редкими именами:
Среди новорожденных мальчиков тоже не мало обладателей оригинальных красивых имён. В части имён для младенцев в Башкирии к концу первой декады выделились два — Сармат и Искандер. Как известно, такие же наименования носят российские ракеты. Не исключено, что папы новорожденных мальчиков — бойцы СВО и служат в ВКС РФ.
Ракетный комплекс 9К720, названный в честь Александра Македонского, известного на Востоке как Искандер. На изображениях Македонский-Искандер часто изображался в двурогом шлеме, и не случайно комплекс также имеет две ракеты.
Как и великий полководец, «Искандер» практически неуязвим для противника. Он способен маневрировать с огромными перегрузками, которые практически невозможно преодолеть для ракеты-перехватчика. А малая высота полёта (до 6 метров) делает это оружие невидимым для стандартных радиолокационных средств.
Это тяжёлая ракета длиной 35 метров, способная пролететь 16 тысяч километров. Она создана на основе «Воеводы» и является негласной вершиной конструкторской мысли в России. Западные эксперты уже окрестили её «Сатаной-2». Ракета пугает НАТО двумя особенностями: способностью преодолевать любые системы противоракетной обороны и огромной разрушительной силой.
Есть ещё одна особенность: ракета может атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюс. Это ассоциируется с масштабными миграционными потоками древнего кочевого народа сарматов, в честь которого она и получила своё название.