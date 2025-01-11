Мальчиков называют в честь ракет в Башкирии

Среди новорожденных мальчиков тоже не мало обладателей оригинальных красивых имён. В части имён для младенцев в Башкирии к концу первой декады выделились два — Сармат и Искандер. Как известно, такие же наименования носят российские ракеты. Не исключено, что папы новорожденных мальчиков — бойцы СВО и служат в ВКС РФ.