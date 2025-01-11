Лучшие пельмени выбрали в Башкирии

Posted 11 января, 13:08
Published 11 января, 13:08
Modified 11 января, 13:08
Updated 11 января, 13:08
Пятый гастрономический фестиваль «Бирские пельмени» (6+) прошел в субботу, 11 января, в районном центре Башкирии. В рамках мероприятия прошел конкурс «Битва пельменей». Он является традиционным для фестиваля. На этот раз к участью в «Битве пельменей» допустили не только профессионалов, но и любителей. Конкурс привлек поваров из городов Белорецк и Октябрьский, Гафурийского района, а также местных жителей. Цель каждого участника кулинарного поединка — сразить жюри авторским рецептом.
Самые вкусные пельмени и вареники выбирало профессиональное жюри — представители ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкирии. Оценить кулинарные таланты экспертам помогали любители — зрители поединка поваров. Авторы перевернули представление о традиционном блюде. Так, на вилках жюри и зрителей оказались зеленые, желтые и фиолетовые пельмени с фаршем из разных видов мяса. Для приготовления разноцветного угощения использовали только натуральные красители — корнеплоды и зелень.
Задача конкурса «Битва пельменей» — разработать фирменный рецепт бирских пельменей и сделать его местным брендом. Судьи отметили, что рецептура блюд, которые особенно понравились гостям, может быть включена в меню уфимских ресторанов.