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Posted 11 января, 13:08

Published 11 января, 13:08

Modified 11 января, 13:08

Updated 11 января, 13:08

Лучшие пельмени выбрали в Башкирии

Лучшие пельмени выбрали в Башкирии

11 января 2025, 13:08
Фото: mkset.ru.
Конкурс авторской кулинарии состоялся в рамках гастропраздника в Бирском районе, сообщает в субботу, 11 января, газета «Победа».

Пятый гастрономический фестиваль «Бирские пельмени» (6+) прошел в субботу, 11 января, в районном центре Башкирии. В рамках мероприятия прошел конкурс «Битва пельменей». Он является традиционным для фестиваля. На этот раз к участью в «Битве пельменей» допустили не только профессионалов, но и любителей. Конкурс привлек поваров из городов Белорецк и Октябрьский, Гафурийского района, а также местных жителей. Цель каждого участника кулинарного поединка — сразить жюри авторским рецептом.

Самые вкусные пельмени и вареники выбирало профессиональное жюри — представители ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкирии. Оценить кулинарные таланты экспертам помогали любители — зрители поединка поваров. Авторы перевернули представление о традиционном блюде. Так, на вилках жюри и зрителей оказались зеленые, желтые и фиолетовые пельмени с фаршем из разных видов мяса. Для приготовления разноцветного угощения использовали только натуральные красители — корнеплоды и зелень.

Задача конкурса «Битва пельменей» — разработать фирменный рецепт бирских пельменей и сделать его местным брендом. Судьи отметили, что рецептура блюд, которые особенно понравились гостям, может быть включена в меню уфимских ресторанов.

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