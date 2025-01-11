Лучшие пельмени выбрали в Башкирии

Пятый гастрономический фестиваль «Бирские пельмени» (6+) прошел в субботу, 11 января, в районном центре Башкирии. В рамках мероприятия прошел конкурс «Битва пельменей». Он является традиционным для фестиваля. На этот раз к участью в «Битве пельменей» допустили не только профессионалов, но и любителей. Конкурс привлек поваров из городов Белорецк и Октябрьский, Гафурийского района, а также местных жителей. Цель каждого участника кулинарного поединка — сразить жюри авторским рецептом.