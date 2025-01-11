Крещенские купания хотят отменить в Уфе

Аномально теплая зима ставит под угрозу проведение Крещенских купаний в Уфе. Они традиционно проходят в ночь на 19 января. Для этого на водоёмах создают купели — иордани. Специалисты вырубают их прямо во льду. Но вот проблема — как такового льда в Уфе сейчас почти нет. Чиновники вышли на инспекцию и оценили ситуацию. Их резюме явно не обрадует поклонников ледяных омовений на Крещение. Скорее всего, купелей в 2025 году в Уфе не будет.