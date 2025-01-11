mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 06:54

Published 11 января, 06:54

Modified 11 января, 06:56

Updated 11 января, 06:56

Крещенские купания хотят отменить в Уфе

Крещенские купания хотят отменить в Уфе

11 января 2025, 06:54
Фото: 1MI.
Теплая погода и тонкий лёд не позволяют провести омовения православных верующих безопасно, сообщает в субботу, 11 января, глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Аномально теплая зима ставит под угрозу проведение Крещенских купаний в Уфе. Они традиционно проходят в ночь на 19 января. Для этого на водоёмах создают купели — иордани. Специалисты вырубают их прямо во льду. Но вот проблема — как такового льда в Уфе сейчас почти нет. Чиновники вышли на инспекцию и оценили ситуацию. Их резюме явно не обрадует поклонников ледяных омовений на Крещение. Скорее всего, купелей в 2025 году в Уфе не будет.

— В течение нескольких лет подряд мы организовывали купель в районе реки Белая, рядом с ФОК «Юность». Однако из-за погодных условий в 2025 году, вероятно, купели не будет. Мы провели выездное совещание, чтобы подготовиться к крещенским купаниям. Мы осмотрели береговую зону реки Белая и обнаружили, что тонкий лёд скрыт под водой. Это делает невозможным организацию безопасного места для купания, — печально резюмировал глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Не вся вода в Уфе — святая
Узнать подробнее

Илвир Нурдавлятов назвал условия, при которых создание Крещенских купелей всё же возможно. Это длительные сильные заморозки, хотя бы около 20 градусов Цельсия. Вот только крещенских морозов синоптики в ближайшее время не прогнозируют. Наоборот, метеорологи отмечают аномально теплую зиму на территории и Башкирии, и большей части России.

Ранее Mkset рассказал всё о Крещенских купаниях в Уфе и традиции этого православного праздника, в том числе — как и где набрать святую воду и использовать её.

Читайте также:
Водитель оскорбил гаишника взяткой в ₽10`000Самолёты сели в Уфе из-за беспилотниковЕвгения Добровольская должна была сняться в фильме про Уфу
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Православие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Река Белая#Лед#Илвир Нурдавлятов#Крещенские купания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика