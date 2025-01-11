Крещенские купания хотят отменить в Уфе

Posted 11 января, 06:54
Published 11 января, 06:54
Modified 11 января, 06:56
Updated 11 января, 06:56
Аномально теплая зима ставит под угрозу проведение Крещенских купаний в Уфе. Они традиционно проходят в ночь на 19 января. Для этого на водоёмах создают купели — иордани. Специалисты вырубают их прямо во льду. Но вот проблема — как такового льда в Уфе сейчас почти нет. Чиновники вышли на инспекцию и оценили ситуацию. Их резюме явно не обрадует поклонников ледяных омовений на Крещение. Скорее всего, купелей в 2025 году в Уфе не будет.
— В течение нескольких лет подряд мы организовывали купель в районе реки Белая, рядом с ФОК «Юность». Однако из-за погодных условий в 2025 году, вероятно, купели не будет. Мы провели выездное совещание, чтобы подготовиться к крещенским купаниям. Мы осмотрели береговую зону реки Белая и обнаружили, что тонкий лёд скрыт под водой. Это делает невозможным организацию безопасного места для купания, — печально резюмировал глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Илвир Нурдавлятов назвал условия, при которых создание Крещенских купелей всё же возможно. Это длительные сильные заморозки, хотя бы около 20 градусов Цельсия. Вот только крещенских морозов синоптики в ближайшее время не прогнозируют. Наоборот, метеорологи отмечают аномально теплую зиму на территории и Башкирии, и большей части России.
Ранее Mkset рассказал всё о Крещенских купаниях в Уфе и традиции этого православного праздника, в том числе — как и где набрать святую воду и использовать её.