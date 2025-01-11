Бизнес-леди обманула 35 жителей Башкирии

На ее объявления клюнули 35 заказчиков из городов Мелеуз, Кумертау, Салават, Кугарчинского и Федоровского районов. Со всеми покупателями предпринимательница заключила официальные договоры, обещала сделать всё в срок. Счастливые заказчики отдавали деньги женщине и не подозревали, что оказывались жертвами мошенничества. На самом деле, предпринимательница и не собиралась изготавливать и монтировать какие-то окна. Все полученные от заказчиков деньги, а это более ₽1,8 млн, женщина оставила себе. А покупателей оставила без окон.