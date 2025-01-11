Бизнес-леди обманула 35 жителей Башкирии

Posted 11 января, 10:37
Published 11 января, 10:37
Modified 11 января, 10:37
Updated 11 января, 10:37
Жительница Мелеузовского района Башкирии нажилась на желании земляков облагородить свои жилища по сравнительно низкой цене. Как установил Мелеузовский районный суд, женщина предлагала жителям Башкортостана услуги по изготовлению и установке пластиковых окон.
На ее объявления клюнули 35 заказчиков из городов Мелеуз, Кумертау, Салават, Кугарчинского и Федоровского районов. Со всеми покупателями предпринимательница заключила официальные договоры, обещала сделать всё в срок. Счастливые заказчики отдавали деньги женщине и не подозревали, что оказывались жертвами мошенничества. На самом деле, предпринимательница и не собиралась изготавливать и монтировать какие-то окна. Все полученные от заказчиков деньги, а это более ₽1,8 млн, женщина оставила себе. А покупателей оставила без окон.
Заказчики обратились в полицию с заявлением на обманщицу. На бизнес-леди из Башкирии завели уголовное дело по мошенничеству. Суд приговорил женщину к трем годам реального лишения свободы. Если приговор вступит в силу, то она проведет этот срок в колонии общего режима.
Ранее в Уфе приговор выслушал местный хакер: он решил насолить крахом системы энергокомпании своему бывшему начальнику.