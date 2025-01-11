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Posted 11 января, 10:37

Published 11 января, 10:37

Modified 11 января, 10:37

Updated 11 января, 10:37

Бизнес-леди обманула 35 жителей Башкирии

Бизнес-леди обманула 35 жителей Башкирии

11 января 2025, 10:37
Фото: 1MI.
Ушлая предпринимательница взяла с заказчиков ₽1,8 млн за несуществующие товары и услуги, сообщает в субботу, 11 января, пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Жительница Мелеузовского района Башкирии нажилась на желании земляков облагородить свои жилища по сравнительно низкой цене. Как установил Мелеузовский районный суд, женщина предлагала жителям Башкортостана услуги по изготовлению и установке пластиковых окон.

На ее объявления клюнули 35 заказчиков из городов Мелеуз, Кумертау, Салават, Кугарчинского и Федоровского районов. Со всеми покупателями предпринимательница заключила официальные договоры, обещала сделать всё в срок. Счастливые заказчики отдавали деньги женщине и не подозревали, что оказывались жертвами мошенничества. На самом деле, предпринимательница и не собиралась изготавливать и монтировать какие-то окна. Все полученные от заказчиков деньги, а это более ₽1,8 млн, женщина оставила себе. А покупателей оставила без окон.

Заказчики обратились в полицию с заявлением на обманщицу. На бизнес-леди из Башкирии завели уголовное дело по мошенничеству. Суд приговорил женщину к трем годам реального лишения свободы. Если приговор вступит в силу, то она проведет этот срок в колонии общего режима.

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