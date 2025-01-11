Беспилотник обнаружили в Башкирии

Posted 11 января, 07:07
Published 11 января, 07:07
Modified 11 января, 07:09
Updated 11 января, 07:09
В ночь на Рождество в одном из районов Башкирии произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом. Во дворе частного дома упал самодельный квадрокоптер.
Хозяин дома, заметив дрон, сразу же вызвал экстренные службы — частную ГБР. По прибытии группы быстрого реагирования специалисты обнаружили квадрокоптер с четырьмя винтами и камерой, который был изготовлен кустарным способом и не имел серийного номера. Также на место происшествия прибыли полицейские.
Как выяснилось, гость хозяина дома принёс дрон в помещение до приезда охранников, что является нежелательным действием в таких ситуациях. Специалисты предупреждают, что при обнаружении беспилотников или их частей не следует приближаться к ним и немедленно сообщать в экстренные службы.
Полицейские изъяли квадрокоптер для установления его принадлежности и обстоятельств происшествия. По предварительной информации, аппарат не представляет опасности. Теперь проводится работа по установлению владельца дрона.
Напомним, в субботу, 11 января, уфимскому аэропорту пришлось сажать казанские рейсы из-за угрозы атаки беспилотников.