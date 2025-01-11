Беспилотник обнаружили в Башкирии

Как выяснилось, гость хозяина дома принёс дрон в помещение до приезда охранников, что является нежелательным действием в таких ситуациях. Специалисты предупреждают, что при обнаружении беспилотников или их частей не следует приближаться к ним и немедленно сообщать в экстренные службы.