Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотников

Posted 11 января, 16:55
Published 11 января, 16:55
Modified 11 января, 17:14
Updated 11 января, 17:14
Как сообщает ведомство воздушного гражданского сообщения России, международный аэропорт «Уфа» закрыт на посадку и взлёт самолетов с 18:50 мск, или 20:50 по местному времени. Вместе с «Уфой» Росавиация закрыла небо над Кировом.
Ранее ограничение на полёты ввели в аэропортах Татарстана — в Казани и в Нижнекамске, а также в Самаре. Самолеты, летевшие туда, посадили на запасных аэродромах в других регионах. На этот час ограничения на полёты в Татарстане и Самаре сняты.
UPD 20:00: Росавиация в третий раз за сутки запретила полёты над Нижнекамском. Стоит заметить, что там проводят эвакуацию промышленных предприятий. В городе звучит воздушная тревога.
Тем временем Управление гражданской защиты Уфы распространило памятку по правилам действий в случае атаки дронов/БПЛА/беспилотников. Ведомство рекомендует горожанам внимательно ознакомиться с ней и передать близким, что делать если БПЛА/дроны/беспилотники атаковали Уфу.
Напомним, утром в субботу, 11 января, Уфе из-за угрозы атаки беспилотников пришлось принять два самолета, летевших в Татарстан.