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Posted 11 января, 16:55

Published 11 января, 16:55

Modified 11 января, 17:14

Updated 11 января, 17:14

В Уфе запретили полёты

Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотников

11 января 2025, 16:55
Фото: 1MI.

В Уфе запретили полёты

Меры предосторожности ввела вечером в субботу, 11 января, Росавиация.

Как сообщает ведомство воздушного гражданского сообщения России, международный аэропорт «Уфа» закрыт на посадку и взлёт самолетов с 18:50 мск, или 20:50 по местному времени. Вместе с «Уфой» Росавиация закрыла небо над Кировом.

Ранее ограничение на полёты ввели в аэропортах Татарстана — в Казани и в Нижнекамске, а также в Самаре. Самолеты, летевшие туда, посадили на запасных аэродромах в других регионах. На этот час ограничения на полёты в Татарстане и Самаре сняты.

UPD 20:00: Росавиация в третий раз за сутки запретила полёты над Нижнекамском. Стоит заметить, что там проводят эвакуацию промышленных предприятий. В городе звучит воздушная тревога.

Тем временем Управление гражданской защиты Уфы распространило памятку по правилам действий в случае атаки дронов/БПЛА/беспилотников. Ведомство рекомендует горожанам внимательно ознакомиться с ней и передать близким, что делать если БПЛА/дроны/беспилотники атаковали Уфу.

Самолёты сели в Уфе из-за беспилотников
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Напомним, утром в субботу, 11 января, Уфе из-за угрозы атаки беспилотников пришлось принять два самолета, летевших в Татарстан.

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