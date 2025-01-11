Аэропорт Уфы закрыли из-за угрозы налёта беспилотников

Ранее ограничение на полёты ввели в аэропортах Татарстана — в Казани и в Нижнекамске, а также в Самаре. Самолеты, летевшие туда, посадили на запасных аэродромах в других регионах. На этот час ограничения на полёты в Татарстане и Самаре сняты.