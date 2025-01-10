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Posted 10 января, 08:11

Published 10 января, 08:11

Modified 10 января, 08:18

Updated 10 января, 08:18

В Башкортостан пришла весна

Зима пришла в упадок в Башкирии

10 января 2025, 08:11
Фото: mkset.ru.

В Башкортостан пришла весна

Эксперт сферы прогнозов погоды оценил ситуацию на атмосферных фронтах и сделал вывод о метеорологических условиях в ближайшие выходные, 11 и 12 января.

Синоптик Евгений Тишковец сделал вывод о том, какой выдалась зима в России. Согласно его мнению, зима в регионах России находится в полнейшем упадке. Начавшийся 2025 год поражает синоптиков и россиян аномалией тепла. Причем, положительное отклонение от многолетней климатической нормы наблюдается на большей части территории России. В числе регионов, которых накрыла погодная аномалия, оказалась и Республика Башкортостан.

— Хромая зима. Сбитый летчик, — поэтически охарактеризовал ситуацию Евгений Тишковец. — Зима находится в состоянии метеорологической весны. В ближайшие двое суток ситуация не изменится. Настоящей, классической, зимы, скорее всего, не будет.

Как сообщает Башгидромет, в субботу, 11 января, в Уфе и Башкортостане не ожидается существенных осадков. Метель отступила. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3°С…-8°С, по востоку Башкирии до -13°С, днем -2°С…+3°С. В воскресенье, 12 января, прогноз погоды сулит Уфе и Башкортостану понижение температуры воздуха. Ночью -6°С…-11°С, местами до -13°С…-18°С, днем -1°С…-6°С.

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Напомним, утром в пятницу, 10 января, региональные власти открыли проезд по дорогам. Ограничения вводили из-за метели.

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