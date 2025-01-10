Зима пришла в упадок в Башкирии

Синоптик Евгений Тишковец сделал вывод о том, какой выдалась зима в России. Согласно его мнению, зима в регионах России находится в полнейшем упадке. Начавшийся 2025 год поражает синоптиков и россиян аномалией тепла. Причем, положительное отклонение от многолетней климатической нормы наблюдается на большей части территории России. В числе регионов, которых накрыла погодная аномалия, оказалась и Республика Башкортостан.