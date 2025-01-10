Жизнь в Башкирии взлетела в цене

Аналитики отмечают, что стоимость потребительской корзины в Республике Башкортостан выше, чем в среднем по макрорегиону. Так, в ноябре 2024 года в ПФО она составила ₽21 087. Дороже всего в Приволжском федеральном округе оказалось жить в Пермском крае — ₽23 117. А вот самая дешевая потребительская корзина — у жителей Мордовии, всего ₽20 138 рублей. Так что, если задумываетесь о сокращении расходов, то можно рассмотреть переезд в соседний регион.