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Posted 10 января, 05:12

Published 10 января, 05:12

Modified 10 января, 05:14

Updated 10 января, 05:14

Потребительская корзина в Башкирии

Жизнь в Башкирии взлетела в цене

10 января 2025, 05:12
Фото: mkset.ru. Потребительская корзина в Башкирии

Цена потребительской корзины выросла в Башкортостане

Эксперты подсчитали новую величину минимальных расходов жителей регионов страны, сообщает Росстат в пятницу, 10 января.

По данным Росстата, стоимость потребительской корзины в Республике Башкортостан к началу зиму 2024 года выросла на 1,4% и уже значительно перешагнула психологический барьер в ₽20 000. В ноябре 2024 года ее цена в Башкирии составила ₽21 357. С учетом роста инфляции в конце года, стоимость минимального потребительского набора по итогам 2024 может оказаться еще существеннее выше.

Аналитики отмечают, что стоимость потребительской корзины в Республике Башкортостан выше, чем в среднем по макрорегиону. Так, в ноябре 2024 года в ПФО она составила ₽21 087. Дороже всего в Приволжском федеральном округе оказалось жить в Пермском крае — ₽23 117. А вот самая дешевая потребительская корзина — у жителей Мордовии, всего ₽20 138 рублей. Так что, если задумываетесь о сокращении расходов, то можно рассмотреть переезд в соседний регион.

Вместе с этим жить в Башкирии оказалось дешевле, чем в среднем по России. Причем, почти на 10%. Усредненная стоимость потребительской корзины в РФ — ₽23 481. Дороже всего жизнь обходится населению Чукотки — ₽37 843. Это связано с логистическими и климатическими особенностями региона.

Фиксированный набор товаров и услуг используется для оценки уровня благосостояния граждан в разных регионах Российской Федерации. В расчеты включаются цены на почти сотню видов товаров и услуг — от покупки хлеба до расходов на интернет, от стоимости проезда до приобретения нижнего белья.

Уфимцам дешевая красная икра может только сниться
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Напомним, ранее корреспонденты Mkset изучали стоимость красной икры в Уфе. Оказалось, что схлынувший новогодний ажиотаж снизил цены на праздничный деликатес к концу декабря 2024 года. Таким образом, сработал классический закон рынка: чем ниже спрос — тем ниже цена предложения.

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