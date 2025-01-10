ВТБ завершил интеграцию офисной сети «Открытия»

Первые отделения «Открытия» сменили вывеску на ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023 года, последнее — 27 декабря 2024 года в Анапе. Больше всего офисов «Открытия» перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском федеральном округе и 41 в Приволжском федеральном округе.