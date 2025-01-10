ВТБ завершил интеграцию офисной сети «Открытия»

Posted 10 января, 06:33
Published 10 января, 06:33
Modified 10 января, 06:35
Updated 10 января, 06:35
— Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры: его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка и региональную представленность, — рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.
Первые отделения «Открытия» сменили вывеску на ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023 года, последнее — 27 декабря 2024 года в Анапе. Больше всего офисов «Открытия» перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском федеральном округе и 41 в Приволжском федеральном округе.