Все клопы мертвы за 5 часов: эксперимент с двумя средствами от вредителей

Диатомит — это природный минерал, состоящий из мелких частиц, получаемых из остатков водорослей. Этот порошок обладает уникальными свойствами: он высушивает тела насекомых, разрушая их защитную оболочку. В отличие от химических средств, диатомит не токсичен для человека и домашних животных, а его эффективность в уничтожении насекомых доказана временем. Но как именно работают такие средства, и что выбрать для борьбы с постельными клопами?