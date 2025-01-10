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Posted 10 января, 12:27

Published 10 января, 12:27

Modified 10 января, 12:27

Updated 10 января, 12:27

Уфимского медика осудили за мошенничество

В Уфе работал врач-мошенник

10 января 2025, 12:27
Фото: 1MI.

Уфимского медика осудили за мошенничество

Сотрудник учреждения здравоохранения взял деньги за операцию по полису ОМС, сообщает в пятницу, 10 января, прокуратура Башкирии.

Октябрьский районный суд Уфы признал 41-летнего врача виновным в мошенничестве. За обман пациентки медика приговорили к двум годам условного срока с аналогичным испытательным периодом. Если уфимский медик снова попадет в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступления, то его условный срок станет реальным. Хоть приговор и не вступил в силу, мошенник вряд ли будет его обжаловать — его взяли с поличным и он оформил явку с повинной.

Как установил суд, уфимский медик совершил преступление в августе 2024 года. На тот момент врач трудился в одной из городских больниц. В учреждение на операцию поступила пациентка. Врач убедил женщину, что оперировать ее можно только платно, несмотря на то, что процедура входит в перечень медицинских услуг по ОМС. За операцию врач-мошенник попросил ₽65`000. Его взяли с поличным при передаче денег.

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