В Уфе работал врач-мошенник

Posted 10 января, 12:27
Published 10 января, 12:27
Modified 10 января, 12:27
Updated 10 января, 12:27
Октябрьский районный суд Уфы признал 41-летнего врача виновным в мошенничестве. За обман пациентки медика приговорили к двум годам условного срока с аналогичным испытательным периодом. Если уфимский медик снова попадет в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступления, то его условный срок станет реальным. Хоть приговор и не вступил в силу, мошенник вряд ли будет его обжаловать — его взяли с поличным и он оформил явку с повинной.
Как установил суд, уфимский медик совершил преступление в августе 2024 года. На тот момент врач трудился в одной из городских больниц. В учреждение на операцию поступила пациентка. Врач убедил женщину, что оперировать ее можно только платно, несмотря на то, что процедура входит в перечень медицинских услуг по ОМС. За операцию врач-мошенник попросил ₽65`000. Его взяли с поличным при передаче денег.