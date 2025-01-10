В Уфе работал врач-мошенник

Как установил суд, уфимский медик совершил преступление в августе 2024 года. На тот момент врач трудился в одной из городских больниц. В учреждение на операцию поступила пациентка. Врач убедил женщину, что оперировать ее можно только платно, несмотря на то, что процедура входит в перечень медицинских услуг по ОМС. За операцию врач-мошенник попросил ₽65`000. Его взяли с поличным при передаче денег.