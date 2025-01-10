В квартире холодно из-за пыли — как сделать батареи действительно теплыми?

Как только процесс завершен, можно переходить к финальному этапу — чистке внешней стороны батареи. Для этого Мария Жукова советует использовать «Сиф» — крем для уборки с лимонным запахом. Просто нанесите его на поверхность батареи и протрите мягкой тряпочкой. Если вас пугает химия, можно заменить этот продукт раствором из той же таблетки для посудомоечной машины и воды.