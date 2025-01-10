В Башкирии резко подорожает всё

Власти Республики Башкортостан решили, как изменятся цены на коммунальные услуги в разных городах республики в 2025 году. Они не могут быть больше 16,7%. Важно понимать, что это не значит, что какая-то услуга подорожает на 16,7%. Это значит, что все услуги вместе подорожают до 16,7%. Величина роста может быть ниже этой планки. Что и видно далее.