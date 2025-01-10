В Башкирии резко подорожает всё

Posted 10 января, 09:44
Published 10 января, 09:44
Modified 10 января, 09:46
Updated 10 января, 09:46
Правительство России решило, как будут меняться цены на коммунальные услуги для жителей России в 2025 году. Для Республики Башкортостан с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги вырастут на 14,6%. Но это не значит, что все услуги подорожают на 14,6%. Это значит, что в среднем все услуги станут дороже на 14,6%.
Власти Республики Башкортостан решили, как изменятся цены на коммунальные услуги в разных городах республики в 2025 году. Они не могут быть больше 16,7%. Важно понимать, что это не значит, что какая-то услуга подорожает на 16,7%. Это значит, что все услуги вместе подорожают до 16,7%. Величина роста может быть ниже этой планки. Что и видно далее.
С 1 июля 2025 года в Республике Башкортостан произойдут следующие изменения тарифов на коммунальные услуги:
— Таким образом, с учётом принятых решений, совокупная плата граждан за коммунальные услуги в Республике Башкортостан с 1 июля 2025 года не превысит установленный Правительством Российской Федерации индекс изменения размера платы, — резюмировали эксперты Государственного комитета Башкирии по тарифам.
Напомним, ранее Mkset сообщал о размере МРОТ в Башкирии. Благодаря соглашению с бизнесом, работники региона будут получать «минималку» выше России. Вместе с ростом МРОТ в Башкирии выросла «цена выживания» — стоимость корзины потребителя.