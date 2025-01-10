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Posted 10 января, 09:44

Published 10 января, 09:44

Modified 10 января, 09:46

Updated 10 января, 09:46

Тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2025 году

В Башкирии резко подорожает всё

10 января 2025, 09:44
Фото: 1MI. Тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2025 году

В Башкортостане рост тарифов ЖКХ составит до 16,5%

Для жителей Республики Башкортостан с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги вырастут в среднем на 14,6%, сообщает в пятницу, 10 января, госкомитет РБ по тарифам.

Правительство России решило, как будут меняться цены на коммунальные услуги для жителей России в 2025 году. Для Республики Башкортостан с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги вырастут на 14,6%. Но это не значит, что все услуги подорожают на 14,6%. Это значит, что в среднем все услуги станут дороже на 14,6%.

Власти Республики Башкортостан решили, как изменятся цены на коммунальные услуги в разных городах республики в 2025 году. Они не могут быть больше 16,7%. Важно понимать, что это не значит, что какая-то услуга подорожает на 16,7%. Это значит, что все услуги вместе подорожают до 16,7%. Величина роста может быть ниже этой планки. Что и видно далее.

С 1 июля 2025 года в Республике Башкортостан произойдут следующие изменения тарифов на коммунальные услуги:

  • водоснабжение — 13,5%;
  • водоотведение — 14,2%;
  • теплоснабжение — 16,5%;
  • электроэнергия — 12,6%;
  • газоснабжение — 10,3%;
  • ТКО — 11,8%.

— Таким образом, с учётом принятых решений, совокупная плата граждан за коммунальные услуги в Республике Башкортостан с 1 июля 2025 года не превысит установленный Правительством Российской Федерации индекс изменения размера платы, — резюмировали эксперты Государственного комитета Башкирии по тарифам.

Жизнь в Башкирии взлетела в цене
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Напомним, ранее Mkset сообщал о размере МРОТ в Башкирии. Благодаря соглашению с бизнесом, работники региона будут получать «минималку» выше России. Вместе с ростом МРОТ в Башкирии выросла «цена выживания» — стоимость корзины потребителя.

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